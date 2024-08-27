被粉絲叫除衫勁怕醜！GULF苦練廣東話送驚喜

泰國男星GULF KANAWUT時隔1年再度重臨香港，於8月23日在旺角麥花臣場館舉行《2024 GULF KANAWUT 2ND FAN MEETING IN HONG KONG》粉絲見面會，今次是GULF第二次來港開騷。

GULF以《Why you so serious》為是次演出一曲揭開序幕，他首先以廣東話「多謝」、「大家好，我愛你」向現場觀眾打招呼，同時分享了他再度來港緊張又激動的心情，坦言很高興能夠在今天為香港粉絲送上這個舞台，希望大家會喜歡。

在問答環節上，GULF透露今年將會繼續把focus放在音樂上，唱更多歌曲給樂迷聽，期望歌唱事業更加成功。當問到身體哪一部分最有信心？GULF則示意是他的「心」，台下粉絲立刻起哄「除衫」，令GULF露出怕醜笑容，引得粉絲尖叫不絕。GULF又表示現在已很少唱K，多數待在家的房裏唱歌，而近期聽得最多是日文歌。

說到選擇喜歡的工作，GULF坦言喜歡當Rapper，認為真正做到展示自己，做到自己。被問他是受到甚麼人的啟發？他說其動力和熱情乃來自一個既是朋友又是哥哥的人，形容對方是對音樂擁有熱誠的好榜樣。主持又為台下粉絲謀福利，要GULF即場錄下廣東話「早晨、早安」和「晚安、早抖」及「Have a good dream」，務求粉絲日日聽到GULF的聲音。

GULF又抽出粉絲的願望，向當天生日的粉絲說「Happy Birthday」，到另一個環節，則要測試GULF當模特兒的功力，螢幕上分別展示數個模特兒擺姿勢的高難度動作，需要他每個動作維持五秒，但GULF卻應付自如，輕易過關。他又與多名幸運粉絲玩遊戲，包括跳舞及戴帽子遊戲，勝出者可與GULF合照，讓其他觀眾羨慕不已。

當GULF演繹《Slipped your mind》，見面會來到尾聲部分，粉絲還特意準備了應援影片，並且全場舉起特意製造的足球氣球，以及送上設計成足球的精美蛋糕，讓GULF大爲感動。爲了留下與香港粉絲的美好回憶，GULF與全場觀眾進行大合照，並再次感謝粉絲們長久以來的支持和愛護，更承諾以後創作更多好的音樂作品，一定會常來香港與粉絲見面，亦期望將來去更多的地方與粉絲見面。