港姐︱馮盈盈麥美恩帶隊玩轉塞班　鍾翠詩壓力爆煲淚腺失陷

港姐特備節目《2024香港小姐女．遊記》昨晚（26日）首播，昨、今（27日）兩晚均會播出塞班之旅，由師姐馮盈盈與麥美恩帶領候選佳麗（7）秦冀雯、（8）盧凱怡及（12）鍾翠詩上天下海玩轉塞班！

3位佳麗齊齊換上泳裝親親魔鬼魚，鍾翠詩初時表現得驚青，但後來玩得不亦樂乎，秦冀雯則非常大膽，對魔鬼魚愛不釋手，更與其中一條名叫「李小龍」的魔鬼魚結緣，她笑言：「我抱佢時係最乖，永遠都唔會郁，其他人抱就會郁。」之後5人又兵分兩路，麥美恩及盧凱怡體驗自駕小型飛機，馮盈盈則同秦冀雯及鍾翠詩去到藍洞浮潛。盧凱怡自駕小型飛機玩得十分盡興，起飛後全程由她控制小型飛機，她笑言：「我覺得揸飛機幾易，因為又冇燈，又冇塞車！我有新目標，我要買一架飛機！」同行的機師也對盧凱怡的技術給予9分高分。

至於馮盈盈、秦冀雯和鍾翠詩化身美人魚影靚相，雖然畫面唯美，但其實鏡頭後秦冀雯頻頻嗌想嘔，她說：「血氧唔係好充足， 搞到低血壓，全程好想嘔。」另一焦點落在馮盈盈身上，浮潛完後素顏樣終極曝光的她呻爆被製作組「賣豬仔」，盈盈高呼：「原來唔使化妝過嚟，因為上到水之後變到好似素顏咁，早知就唔嚟啦！」場面十分搞笑。

另外，5人又分成兩組駕駛跑車環島遊，完成拍下風景靚相任務，之後再交由黎諾懿評分。馮盈盈與秦冀雯及盧凱怡一組，聲稱去過西藏自駕遊的秦冀雯負責開車，可惜駕駛技術勁水皮，在切線和入彎時頻頻出錯，嚇到盈盈瘋狂尖叫嗌停。另一組則由麥美恩負責開車載着鍾翠詩風馳電掣，兩人Chill爆大唱《越難越愛》。之後一行人出海玩水上降落傘，但該環節最大亮點是坐在快艇上的麥美恩，皆因她被自稱是其「老公」船伕狂撩，更親手送上定情手環，認真好艷遇！最後3位佳麗在營火會坦露心聲，齊齊淚腺失陷爆喊收場，當中鍾翠詩更坦言因「華姐」包袱搞到壓力爆煲：「我覺得自己好冇自信，大家覺得我係華姐，講嘢又好似好官腔，我自己又好驚講錯嘢，好大壓力。