許恩怡披媽媽柏安妮戰衣　武術錦標賽奪四金

柏安妮愛女兼影壇新人許恩怡（Natalie）自小接受舞蹈與武術訓練，最近她參加了「2024加州國際武術錦標賽」長拳、五步拳、24式太極與自選劍四項比賽，全部奪冠，非常厲害！Natalie表示：「我小學時已經開始學習武術，之後加入校隊。決定參加今次嘅錦標賽係好突然嘅，因為已經幾年冇練習，喺好近報名嘅時候，我同老師聯絡，見咗老師一次後就決定要報名，跟住我就日日喺屋企練習。不過我發現其實有個底好快就會上手，我都唔知我原來都仲記得啲動作，當要做嘅時候就出晒嚟。」

原來Natalie比賽時穿上的黃、白色武術服，是柏安妮的武術戰衣，Natalie笑說：「本來媽咪喺疫情前諗住去新加坡參加武術比賽，但係因為疫情所以去唔到，所以呢件黃色嘅服裝其實係佢嘅，我就話啱啱好喎！」

今次連奪四金，問到Natalie會否學以致用，向武打電影邁進？她坦言：「有機會我當然好想做！但係我都驚自己未夠好，其實我打嘅武術同武打片嗰種打法好唔同，雖然嗰種打法我係一路都好想學，希望我武術嘅技巧可以幫到我，而電影武打訓練都好重要，最好加埋有靚仔對手，或者成班cool girls就好有型，哈哈。」

另外，Natalie除了武術了得，她在學業上成績同樣優秀，最後兩年的中學生涯更獲取了學校全額獎學金，但她為追求自己的演藝夢，不惜放棄獎學金而投身幕前，問她會否感到可惜？Natalie肯定的說：「完全冇後悔！做演員係我人生裏面其中一個最正確嘅決定！嗰陣時都有考慮獎學金呢一方面，不過我同爸爸、媽咪都覺得拍戲嘅機會真係好難得，所以就做咗呢個決定，向前行，唔會後悔同遺憾。入咗行後真係得到好多，成個生活變咗，係好多人一生都未必會經歷到嘅嘢，我認識到好好嘅人、去到好好嘅地方，接受好多唔同嘅挑戰，真係成長咗好多。」