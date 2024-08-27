馮允謙拉隊曼谷拍MV　百年圖書館取景跳唱

歌手馮允謙（Jay）即將於10月再踏紅館，舉行第3次個人演唱會，而閉關排練之前，他專程飛到泰國曼谷拍攝新歌《無理取樂》MV，邀請當地的導演團隊及舞蹈員，在擁過百年歷史的的圖書館Neilson Hays Library取景，Jay在MV內飾演圖書館館理員。平日圖書館所有室內範圍均不能拍照，今次Jay成功申請入內拍MV，實在難得。

泰國導演曾在外國留學，跟Jay以英語溝通，大家同聲同氣，此外還有8位舞蹈員一齊在圖書館內跳舞，Jay在泰籍排舞師指導下，亦跟隨手舞足蹈，他坦言：「其實呢首快歌係需要我有少少跳舞，舞蹈員跳得好好，我都有郁吓，最初有少少尷尬，導演團隊同排舞師好好，見我跳舞冇乜信心就不停歡呼打氣，令我冇咁驚。」後來他與舞蹈員愈跳愈有默契，其中一幕Jay在圖書館裏做到「我要爆啦」的感覺，他與8位舞者一齊向天拋擲紙張，畫面震撼！

新歌突破Jay過往曲風，他說：「我做過好多唔同類型嘅曲風，今次想做懷舊感重啲，想大家對我有新感覺，放Disco元素入我嘅音樂，今次係一個突破。用咗好多70、80年代嘅Disco感覺，大家聽完希望唔好嚇一跳，其實係特登造到好舊、Classic同埋模仿Disco曲風。」

今次拍攝行程非常充實，Jay清晨五時半起床化妝，七時多便到達圖書館開始拍攝，直到黃昏再前往大學校園繼續取景。導演原本安排晚上在校園空地拍攝大型舞蹈場面，但天文台預告暴雨將至，團隊擔心Jay舟車勞頓太疲倦，加上天氣不似預期，打算將跳舞場面改為室內進行，但Jay認為室外拍攝效果會更理想，叫導演團隊不用擔心。結果，天公造美，整個拍攝時間都天朗氣清，直至最後一個鏡頭，拍攝Jay腳踏雨中水氹的倒影時，暴雨才突然降臨，令整個MV終在晚上十二時多順利完成。雖然日夜趕工，但Jay翌日上機返港前取爭時間到餐廳品嚐地道泰國菜，還在機場買了芒果糯米飯給孖生弟弟做手信，滿載而歸。