俄羅斯Anny Walker　高顏值甜心

製作成人網紅影片嘅內容冇限制，無論係單打獨鬥定多人混戰，都可以隨心所「慾」，自由發揮，最重要係搵到錢，難怪吸引唔少有意進軍成人業界發展嘅索女投身其中，來自俄羅斯高顏值女神Anny Walker正係其中之一。

氣質清純

隨住網絡會員制平台出現，衍生一班以成人內容為賣點嘅成人網紅，數量更有愈愈多嘅趨勢，原因係開設平台嘅門檻唔算高，又可以試吓搵唔搵到食，萬一唔覺意爆紅咗嘅話，唔單止各大四仔片廠爭住重金邀請合作，而且令人氣推上更高峰，荷包亦盆滿缽滿！

不過話說回來，正因為門檻唔高關係，所以當中嘅競爭力愈嚟愈激烈，只係出生於俄羅斯嘅成人網紅Anny Walker，就一啲都唔擔心呢個問題，點解佢會咁有自信呢？原因好簡單，大家只要睇吓佢喺社交平台上所分享嘅性感寫真便明白晒！Anny Walker氣質清純，五官標致，而且笑容甜到漏，加埋一對E奶及渾圓美股，上下齊晒架生配高顏值美貌，絕對係唔少男士心目中嘅女神呀！

拭目以待

既然Anny Walker擁有堪比模特兒質素嘅外形，點解佢唔先喺模界發展，而直接走去製作成人影片，莫非佢嘅夢想係想成為成人網紅？

據佢稱因為自己性格相當內向，讀書成績又一般，而佢又唔想做朝九晚五嘅工作，喺男友嘅提議下，兩人便喺2020年開始製作成人影片，並放喺會員帳號上分享。最初佢哋製作嘅內容都係參考歐美四仔作品而成，及後隨住經驗多咗，兩人便開始製作原創作品，又同會員互動知道佢哋嘅喜好，製作出佢哋想睇嘅題材，加上Anny Walker迷人嘅外形，令佢嘅人氣不斷攀升。早前Anny Walker表示為咗帶來新刺激同新鮮感，好想搵多個女夥伴合作演出，唔知係一對一，定係演出三人行呢？大家拭目以待喇！

Profile

出生地：俄羅斯

身高：165cm

三圍：34D-24-35

雖然Anny Walker豪氣稱唔怕跟其他成人網紅競爭，但其實佢坦言愈嚟愈易遇到創作瓶頸，希望能夠搵到新刺激嚟令人氣更爆！佢咁講，係咪暗示未來有更激嘅演出呢？