【是日通勝】

農曆七月廿五

甲辰年 壬申月 甲子日

吉時：上午7時至9時、下午1時至3時、下午3時至5時

凶時：凌晨3時至5時、中午11時至1時、晚上7時至9時

宜：祭祀、動土、嫁娶

忌：出財、開倉、成服

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：39、08、46

幸運顏色：褐色

【星座運程】

今日幸運星：巨蟹座

白羊座：勿高估個人能力，落實投資決定前要三思。

金牛座：謀事遇阻力，宜停下腳步，檢視自身不足。

雙子座：愛情處於弱勢，處事猶豫不決會帶來惡果。

巨蟹座：得財全不費工夫，但大前提是要認真工作。

獅子座：事業有少許進步，宜專注工作，切勿分心。

處女座：愛情上遭遇挫折，不知所措，是時候反省。

天秤座：事業發展如魚得水，惟收入增長不似預期。

天蠍座：易發生霧水情緣，男性必須提防美色誘惑。

人馬座：春風滿面，多展露笑容，易打動心儀對象。

山羊座：應變力超強，今天沒有甚麼問題可難倒你。

水瓶座：情緒不穩，人際溝通受影響，易惹上是非。

雙魚座：工作繁忙，應接不暇，勿把所有事攬上身。

【生肖運程】

相沖生肖：馬

旺弱指數：（升）羊 事業旺

（跌）馬 健康差

鼠：身體變差，容易悲觀，工作效率受累。

牛：人際關係出現問題，友情深陷了僵局。

虎：健康存在隱患，要提防慢性病症侵襲。

兔：財運好轉，記住謹守量入為出的原則。

龍：工作多阻滯，幸好收入不會有大影響。

蛇：感情運一般，容易忽略另一半的感受。

馬：是日沖煞，腸胃易出事，要小心飲食。

羊：事業運向好，求職轉工有成功的把握。

猴：感受到另一半的細心體貼，甜在心頭。

雞：財運下跌，處理投資事務要親力親為。

狗：保持平常心，有時候太執着不是好事。

豬：人身安全要緊，不適宜參與高危活動。

【暢所欲玄】（堪輿學家麥玲玲師傅）

五行增運大法：秋季出生篇

在玄學上，按照自己出生的月份，配對命格所需要之五行，便能夠得知相關有利的顏色、圖案、擺設、食物或活動。

今期將針對秋季出生的人士，即於農曆七月至九月（約西曆8月8日至11月7日）出生者適用。

命格：金旺，忌金利木，補木為佳。

注意部位：皮膚、頭髮、骨骼、肝膽

有利顏色：首選宜用綠色，次選宜用紅、粉紅及橙等色；忌用白、金及銀等色。

有利圖案：間條或直紋

助旺擺設：水泥或泥種植物、木製家品、書架等。

助旺物品：木框眼鏡、鉛筆、記事簿等。

助旺活動：園藝、郊遊、逛家品店等，較易結識理想對象。

助旺食物：最適宜茹素，宜多吃水果、瓜菜，亦可選擇綠色為主之有益食物，如西蘭花、菜心及牛油果等，其中又以奇異果及芽菜最合適；另外綠豆沙、綠豆糕等亦可。