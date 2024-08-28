陳葦璇否認遭公司冷待　轉任收納師有原因

歌手陳葦璇（Kira）推出新歌《左手香》，更赴日本拍攝MV，以具有療愈功效的植物「左手香」來比喻失戀後可自愈的心情。Kira接受訪問時，指新歌屬療愈系情歌：「歌名本身都係一種有消炎止痛功效嘅植物，但需要剪咗啲葉子再磨碎後，放喺傷口上先有用，係比喻真正療傷需要作出情感上嘅斷捨離，真正了解自己需要，好好繼續生活。」而MV專程到有收納之鄉的日本拍攝，MV中的角色是為幫婆婆執屋的收納師。

至於相隔1年零3個月才有作推出，是否跟環球唱片公司重組有關？她淡淡然表示：「出歌嘅時間係公司安排嘅。」但她不認同自己少宣傳，聲稱有留意其Social Media就會知她付出的努力：「最近呢一、兩個月都好滿嘅宣傳喎，我同好多唔同嘅Content Creator 合作，種類有改詞翻唱、街訪、舞蹈Collab 、小短劇、左手香執屋計劃、網上平台訪問等等，所以我為呢首歌嘅宣傳都作出咗好大嘅努力。」又指有擔任綜藝、寵物訪談、運動比賽、家居節目的主持工作，更由兩年前開始經營網上頻道，每周都上載新片，她謂：「拍片、剪接、構思，全部都係我一腳踢，所以都真係好忙。」

問到她的執屋頻道大受歡迎，她指開創這個執屋頻道時，首集正是她進修收納師嘅課程，有基礎知識後再幫身邊朋友改造屋企，而之後的幾集開始有素人觀眾邀請她幫手改造家居，自此變成素人家居改造系列，暫時執屋改造會繼續成她的拍片題材，因為本身鍾意Create Content創作，而且藝人未必有太多多餘時間發揚這個興趣。