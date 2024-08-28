東方日報C1：小生花旦謀出路　許濤急召會議定軍心

無綫行政主席許濤昨日急召全公司經理人合約藝員開會，大談公司業務方針，穩定軍心。日前無綫公布中期業績，內地業務收入大幅增長，有見及此，許濤昨日呼籲旗下藝人多往內地發展。據知，無綫有多部籌備中的新劇「變陣」延拍，要求劇本高質，精益求精。為配合新政策，無綫官網亦更新藝人頁面，上下一心。

無綫近年在綜藝節目及劇集方面改變製作方針，綜藝節目如《亞洲超星團》、《聲生不息．港樂季》等跟內地平台合作，引來更大口碑及回響；劇集方面，雖然還有小量自家製作，但大多已跟內地平台合作拍攝，資源配套各樣充裕，除了之前成績、口碑俱佳的《新聞女王》及《反黑英雄》外，還有已拍畢的《黑色月光》及《巾幗梟雄之懸崖》等。

10合拍劇搶收視

早前，無綫亦宣布下半年計劃投資億元拍攝10部合拍劇，當中包括視帝陳展鵬孖宣萱擔演的《巨塔之后》、林保怡與張振朗孭飛的《刑偵12》，還有之後開拍、由佘詩曼偕馬國明、高海寧等主演的《新聞女王2》，以及籌備中的《玫瑰戰爭》（暫名）及《正義女神Themis》（暫名）等。早前無綫行政主席許濤表示，為主動抓住香港和內地融合發展的重大機遇，無綫於過去3年積極推動內部改革，加強與內地媒體合作，豐富內容。而無綫上星期公布中期業績，期內核心電視相關業務（不包括電子商貿業務分部）的去年總收入，由12.89億港元按年增至14.45億元，當中包括內地業務分部收入增長22%所致。

有見及此，許濤昨日傍晚急召藝人返電視廣播城開「秘密會議」，出席者全是無綫旗下包薪合約藝人，今次急Call「回巢」令不少藝人相當好奇，未知是否有特別消息公布。本報昨日致電無綫助理總經理（藝員管理及發展）樂易玲了解，她說：「其實我哋每年都有呢個會，之前主席喺上海都有同藝人食飯，主要係傾公司嚟緊嘅方向，好多藝人都想知嚟緊公司大灣區發展同合拍劇宣傳方針，始終大灣區係藝人主要嘅發展市場。」她又指公司之後有很多合拍劇，始終內地宣傳手法與本地不同，藝人都要學習、了解與內地觀眾的交流方式。

馬國明：搵到錢就好

會後視帝馬國明接受本報訪問，他說：「嚟緊公司好有信心，希望每個同事嘅發展都愈來愈好。」談到主席許濤鼓勵他們多往內地發展，他說：「總之大家搵到錢就最好，最緊要大家身體健康，搵到錢又養到家！」

據知，無綫不但致力跟內地合作製作節目，對自家劇集亦精益求精，有消息指原本有兩、三套本地劇已籌備多時，但臨時「變陣」延拍。無綫所有合拍劇的劇本都要經審批通過才能正式開拍，現時本地劇亦一樣，劇本都要求高質才拍，就連向來收視高的處境劇《愛．回家之開心速遞》，有指之後亦要停拍一陣子，將劇本「進階」，不過劇迷可以放心，因《愛》劇存貨甚多，影響不大。

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