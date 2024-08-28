郭富城尾場賣大包兩度剥衫任睇　原來最愛假髮Look

天王郭富城（城城）在紅館舉行一共13場《郭富城ICONIC世界巡迴演唱會2024-香港站》昨晚（27日）到尾場，天王嫂方媛帶兩女大寶、二寶支持外，藝人張可頤、羅子溢、楊茜堯，林海峰、李蕙敏、關寶慧、朱凱婷、戚黛黛、歌手黃劍文等出席睇騷，92歲的胡楓進場時觀眾反應最為熱烈，尾場全場爆滿，有歌迷自備寫有「跳到節奏爆燈不過分」燈布作支持。

城城今次演唱會其中一個賣點就是有破格髮型，甫開場唱完演唱會主題曲《EXIT》後，便除去「金色泡麵頭」假髮，以靚仔真面目示人，他表示：「好掛住你哋，8年無見，今晚係最後一場，每晚都講乜嘢係ICONIC，一直好期待做呢個騷，眨吓眼咁快做完好唔捨得，好感激大家，希望大家一齊玩一齊聽一齊跳，開心啲。」

尾場歌單方面新加入《我為何讓你走》和《狂野之城》，《狂野之城》乃1994年城城第一個紅館騷的主打歌，他邊唱邊掀起衫玩自摸，到唱《錯愛的呼喚》時，城城索性解開衫扣，大晒結實胸腹肌，惟只解開十數秒就迅速扣回衫鈕，直言未有為演唱會特別健身：「因為驚太瘦，依家都OK，要睇就睇，唔睇就冇。」然後再次解開衫鈕數秒，全場起哄。

城城形容自己的失戀情歌有治療心靈的作用，聽歌就會感受到城城在身邊，不過城城都戥歌迷失戀好陰功豬。演唱會尾聲，城城多謝台前幕後及粉絲外，亦有多謝太太方媛及兩女，並開出希望兩年後再上紅館的心願，而巡迴演唱會12月便到台北小巨蛋開騷。城城提到今次開騷想突破及有新鮮感，做出從未試過的舖排，如專程從美國請來排舞師令自己舞技有所進步，可能做得未夠好，但已盡力。然後唱出他親自寫的新歌《您》，歌詞講述粉絲一路上扶持和陪伴時，不禁眼泛淚光。

騷後受訪，城城直呼不夠喉，對尾場觀眾久久不肯離開，他明白歌迷熱情想見他耐一點，由於Rundown最後是同全場觀眾一起跳唱，想留低最美麗甜蜜畫面作最後。昨晚大寶、二寶都有來捧場睇騷，城城初初也擔心大寶太辛苦，因為第二天要上學：「大寶就話點都要撐Daddy，係好冧！」指女兒已看過4、5場騷，能背得出Rundown，也想教女兒唱廣東歌，年底或會帶女兒一同到台北開騷。

是次演唱會三面台天花版設計，讓觀眾睇得清楚舒服，又有動畫，自己好滿意，而最難忘是在演唱會上畫畫及撥墨部分，這4年以來城城培養寫字畫嗜好，動感發揮在畫紙上，完成創作後，竟感覺好像跳完舞般。13場演唱會上，他共畫了13張畫，另外，他又寫了100張「您」字及13張「戲」字畫，最後揀出30張「您」和1張「戲」字放在演唱會上，原本還有3個一米高的銅造「您」字雕塑，今次未有展出，希望有合適的地方將來或作展覽。巡迴騷未有計劃開Part 2，不過都有信心會做好。完成13場演唱會後，城城表示不覺得攰，他說過沒有特別為演唱會減磅，只有操肌，太太都讚他身材正？城城笑說：「佢話唔好冷親。」

提到歌單上，城城有聽取歌迷意見，加插了《我為何讓你走》和《狂野之城》，他指《狂野之城》陪住着大家成長，故做完第一場騷便作出改動：「務求大家鍾意，作出調製，聽到外面聲音都係讚，多謝加許，令我繼續有動力去做好。（網民對假髮議論紛紛，是否都聽取意見而作改動？）有，阿叔（張叔平）睇完第一場有唔鍾意，第二場就改動，始終阿叔係大師級，其實我好鍾意『窗簾黑假髮』覺得好特別，似卡通人物。」他又指「泡麵假髮」還有白色，自己亦很喜歡，而且假髮以城城演孫悟空時的頭模作設計，感覺得意。