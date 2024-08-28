Oasis相隔15年宣布重組　明年舉行14場英國巡唱料賺數40億

英國殿堂級搖滾樂隊Oasis於2009年拆夥，日前盛傳重組並預告昨日（27日）早上「有嘢公布」，令全球樂迷屏息以待，結果一如所料，他們宣布重組並舉行英國巡迴演唱會。

Oasis將於2025年7月4日開始在卡迪夫、曼徹斯特、倫敦、蘇格蘭愛丁堡及愛爾蘭都柏林舉行共14場巡迴演唱會，而1,066,888張演唱會門票將於英國時間本周六（31日）公開發售。有行內人士預計演唱會門票開賣會於3分鐘之內售罄，肯定會加場。據Oasis的經理人公司表示完成英國巡唱之外，2025年下半年亦會計畫於歐洲之外開騷，暫時未有消息會否在亞洲舉行演唱會。早前有音樂界人士估計今次Oasis復出開騷的收益高達4億英鎊（約41億港元）！

除了公布復出開騷的消息之外，「綠洲迷」最大驚喜就是他們公開樂隊兩大靈魂人物主音Liam Gallagher與結他手Noel Gallagher兩兄弟的新合照，今次是兩兄弟自「散band」後首次同框。據消息指他們7星期前「傾掂數」之後2人承諾會一同拍演唱會宣傳照，並於3周前拍下照片，而在場的幾名工作人員必須簽下保密協議書，知情者說：「拍攝時兩兄弟如以往一樣「搞搞震」笑晒。你可以感覺到佢哋之間嘅化學作用。同佢哋喺影樓拍照感覺返回90年代。」

樂隊亦於社交網站分享兩兄弟的片段，其中包括2人咀嘴的90年代舊片段，並留言表示：「槍聲已經沉寂，星星已經對齊，偉大的等待結束了。來看看吧。」暗指兄弟已和解。Oasis的創辦人Alan McGee就爆料樂隊重組最主要原因就是Gallagher兄弟的81歲母親Peggy，她拉攏兩兄弟再度合作。