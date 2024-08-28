暑假最後放鬆　室内體驗木製大自然

想要逃離都市煩囂、沉浸於自然的懷抱，或是與可愛角色共舞，在月光下自拍打卡。不妨參加香港ifc商場和灣仔星街小區為大家準備的活動，無論是探索手工木藝與音樂交織的「樂韻木林」，還是加入「舞動月圓狂歡派對」與Mr n Mrs Moon一起自拍，都能讓你在繁忙的都市生活中找到別具特色的體驗！

【手工木藝裝置—「樂韻木林」】

由即日起至8月29日期間，讓我們一起遠離都市的喧囂，走進「樂韻木林」，踏上一趟充滿趣味和令人心曠神怡的大自然交響曲之旅！香港ifc商場與土屋步美（Ayumi Tsuchiya）攜手，於商場呈獻以「life is beautiful: a symphony of nature」為主題的海外首個互動體驗式手工木藝裝置—「樂韻木林」，參觀者可置身於綠意盎然的奇妙森林中，暢遊5大互動體驗展區，探索創意木製手工藝與音樂體驗，沉浸於大自然的交響曲，在繁囂中找回平靜瞬間，於盛夏煥然身心！5大互動體驗展區分別是，透過滾動小球碰撞出輕柔樂章的旋舞木片琴、以上下起伏帶動音韻的律動蹺蹺板、生動優雅的花綻舞椅，配合主題特別設計的巨型奇妙蘑菇裝飾及樹之管鐘。此外，在林木間的各個角落更有多種小動物的蹤影，當中包括樹懶、小熊貓、刺蝟及松鼠等。同時，還能品嘗參與商戶於ifc商場呈獻的獨家限定甜品及夏日飲品，讓你於樂韻木林的愉悅體驗延續。數量有限，售完即止。受條款及細則約束。

【舞動月圓狂歡派對】

今個中秋節，灣仔星街小區與本地人氣動畫角色Mr n Mrs Moon攜手合作，於9月3日至22日期間呈獻「舞動月圓狂歡派對」，誠邀你一起踏着月光、跳着招牌扭臀舞，共赴閃亮眩目的奔月之旅！星街小區打造出前所未有的月光派對體驗。於永豐街邂逅Mr n Mrs Moon並接受他們的派對邀請，一同沉浸在獨一無二的星月派對之中。在月光下自拍時，還可與Mr n Mrs Moon一起擺出他們經典的kiss kiss pose，並且使用Mr n Mrs Moon為派對獨家設計的Instagram AR濾鏡，在皎潔月光之下跳舞，拍下派對狂歡一刻。各位來賓，請盡情投入在星街小區醉人的滿月氛圍之中！