Lolly Talk擂台互片拳拳到肉　自爆怕打花靚樣

女團Lolly Talk昨晚（27日）假西沙舉行《Lolly Talk Vision首個暗黑星團企劃 :「打MEIYO」擂台對決》，招待數百位粉絲作近距離接觸，除了唱歌及跟現場粉絲玩遊戲外，成員Mei Mei（曾美欣）與Ahyo（郭曉妍）更走上擂台戴上拳套打泰拳對決！兩人更為了這場對決於半年前開始接受特訓。

活動甫開始，成員分別以Team Yo及Team Mei出場輪流登場，並繞場一周跟粉絲見到面。之後一輪唱歌及遊戲環節後，終於來到全晚高潮位，兩位拳手Mei Mei 與 Ah Yo換上泰拳裝束分別登上擂台，全場粉絲即刻爆出尖叫。賽事打3個回合共6分鐘，期間雙方拳來腳往互有攻守，拳拳到肉毫不留情，相當認真，完成三輪賽事後，最終大會宣布由Mei Mei以點數勝出賽事，兩人即互相擁抱，喜極而泣，之後其他成員亦走到台上，眾人擁在一起，場面溫馨感恩。

Mei Mei發表勝利感言，她笑言打到腳軟，又感謝對手Yo、教練及所有人成就了今天的她，坦言知道媽咪見到她被打必定會喊，故不准她到場，但感謝媽咪每晚煲給她的湯水。至於Yo就坦言半年來改變很多，以往軟弱的她如今變得成熟又堅強，但因要應付學業和女團，故練習時間不多，期間亦曾想過放棄比賽，媽咪也曾因擔心她受傷而不想她出賽，不過在她的請求下媽咪最終應承。

Lolly Talk於活動完結後接受訪問，問到有否擔心打拳會打花靚樣？二人也坦言有擔心過：「但教練話要盡力打，咁先對得住自己同觀眾，否則場比賽唔好睇。」二人又指為了比賽而忍口減磅，不過笑言一完成過磅後便立即叫外賣Pizza，Mei Mei說：「磅數要求46Kg，但我哋得45.5Kg，即刻食嘢！（完成比賽食大餐？）已經約咗隊員食甜品放題同打邊爐慶祝，但唔擔心會增磅，因為我哋會Keep住繼續打拳。」Yo亦表示過去半年令她養成了打拳習慣，對她改變很大：「由少運動變成熱愛運動，亦影響埋其他成員都做運動，依家大部分成員都有打泰拳，其他成員就游水同玩普拉提。」問到下次可會再舉行拳賽由其他成員出戰？眾人即笑言不如玩其他運動如翻觔斗。