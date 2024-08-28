宋祖兒涉偷逃稅疑高考作弊　連發兩聲明絕地反擊

26歲內地女星宋祖兒去年遭到前員工檢舉涉嫌逃漏稅4500萬人民幣（約港幣4,929萬元），甚至因此慘遭封殺，一直沒有對外說明事件的宋祖兒，其工作室昨日（27日）突然發出一則聲明，表示從未有過逃漏稅的事情，指出問題在於前經紀公司，透露是前經紀公司移交財務資料時出現問題，聲明中針對某社交網平台帳號爆料，指是惡意扭曲事實，認為嚴重侵犯宋祖兒的名譽，透露已經將相關證據搜證，強調會保留法律追訴權。

惟今日（28日）再有爆料者聲稱宋祖兒涉稅問題已經係第4次，更晒出多張補繳稅證據，以證明宋祖兒先前已有3次涉稅問題，即令話題再登熱搜。

宋祖兒工作室聲明中表示：「宋祖兒女士經稅務機關核查，無偷逃稅款的行為，未曾因稅務事宜被處以行政處罰。自2020年10月，宋祖兒女士前經紀公司移交部分財務資料至本工作室後，宋祖兒女士一直主動就前經紀公司管理期間遺留問題進行仔細排查，並在指導下，積極完成了自查自糾工作。」聲明曝光後網上議論紛紛，瞬間登上熱搜，許多粉絲表示等了一年終於有了結果，認為公道自在人心，更望宋祖兒此前被禁播壓的劇集能重見天日。

另，今日凌晨宋祖兒工作室再發聲明回應「高考作弊」爆料爭議，聲明稱宋祖兒在國外高中就讀歸國後，於2018年以社會人員身份報名藝考及高考，高考成績屬實，不存在持虛假證明報考、涉嫌高考作弊的違法行為：「在遭到別有用心的人員舉報後，經教育部門歷時數月核實，已明確整個過程沒有問題並正式向行業主管部門確認。」聲明稱爆料內容是造謠和誹謗，工作室已對相關證據進行保全。