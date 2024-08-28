半年出三首新歌　Winky成多產女新人

唱作女子組合Beanies成員之一的黃健怡（Winky），2月推出首支個人單曲《喵喵厭世學》、5月推出第二首個人單曲《初初出世學》，近日再推出第三首個人單曲《空空避世學》，半年內完成三首同系列作品，是今年女新人中，暫時推出最多個人作品的一個。

由《喵喵厭世學》、《初初出世學》到《空空避世學》，Winky說：「三首歌係同一個系列，都係身處喺同一個空間入面，第一首係講一隻厭世嘅貓；第二首歌係講個主人點去面對生死呢個課題；第三隻係講隻黑膠碟喺自己個世界轉呀轉，點樣去享受獨處時光。」完成了一系列作品，Winky感覺如砌好一幅砌圖，最令她開心是8月30日可以將「這副砌圖」呈現給觀眾，她說：「嚟緊會有個迷你音樂會，可以一次過將呢三首歌唱畀大家聽，希望大家可以從我哋嘅音樂、歌詞，去感受到呢間屋入面每個角色想表達到嘅嘢。」

至於《空》的MV，一樣是Winky與音樂人Oscar合作的Concept，她說：「呈現咗我喺個轉盤上，好似一張黑膠碟咁不斷享受及自轉，同自己好好相處嘅時光，即使冇其他人，自己不斷轉動其實都係一種享受。」至於會否推出第四首歌，Winky大賣關子，說：「暫時係未有定案，因為呢系列嘅歌出完，我希望可以轉換一半年出三首歌 成女新人中最多作品的一位下個場景，嘗試將唔同嘅感覺、唔同嘅Winky畀大家。」