SixTONES再爆戀事　森本慎太郎暗撻森川葵機場斷正

日本人氣男團SixTONES，近日戀事多多，繼美日混血成員Jesse上月被爆秘戀國民女神綾瀨遙後，27歲成員森本慎太郎，今日(28日)亦被雜誌踢爆撻着有「寫輪眼」之稱的29歲女星森川葵，更被斷正甜蜜遊泰國。

本月中，兩人更趁着日本盂蘭長假期飛到泰國，享受3日兩夜的甜蜜之旅。兩人被目擊在候機室內猶如糖黐豆，頭貼頭看同一部手機。8月16日早上，兩人返回日本當天更在機場被斷正。兩人為掩人耳目，分頭取行李兼前後腳到停車場，便由森本駕車載着女友雙雙離去。

兩人曾多次合作，上季因合演劇集《那些照亮城市風景的人》扮演夫妻，戲假情真撻着。有劇組人員爆料，拍攝大結局一幕拖手戲時，導演喊cut後，兩人依然拖到實，不捨得鬆手。森本方面未有回應報道，而森川葵所屬事務所則表示不會過問藝人私事。

入行多年的森川葵，因近年因在綜藝節目展示超強學習能力，任何技能都一學就會，獲封藝能界「寫輪眼」。她過去又曾與合作過的男星高橋一生、仲野太賀等拍拖，有「男星殺手」之稱。而SixTONES成員接連爆緋聞，恐令粉絲大受打擊。