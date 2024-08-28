【簡潔生活學】植物的治療力量

香港人出名「壓力山大」，從小到老也要面對學業、工作、經濟、健康等等各種大小壓力，雖然某程度上壓力可轉化成動力，但萬一長期累積而沒有得到釋放，最終都會「爆煲」，變成焦慮、抑鬱等情緒病。

我喜歡運動和旅行，因為能幫我紓壓，不過大部分人未必有太多時間，寧願選擇靜態的活動，例如：聽音樂或者唱K、種植、飼養寵物等，這些都是不錯的生活調劑。

說起種植，去年底因為參與義工活動而認識園藝治療師Carrie，從而了解園藝治療的好處，簡單說，就是透過園藝活動，例如種植花卉及蔬果、乾花手工藝等，從中獲得社交、情緒、身體、認知、精神及創意方面的改善。對象很廣泛，不論年齡、背景，特別對腦退化病人、中風病人、情緒問題的兒童至成年人都非常合適，近年更拓闊至「照顧者」，因為他們在生活上很多時累積了壓力而不自知。

自從第一次學習製作玻璃瓶小花園後，對種植產生了興趣也感到它的神奇治愈力，所以最近又有機會跟導師Carrie做園藝工作坊義工，十分興奮。這是首次到大角咀一間護老者中心，跟公司同事與一些照顧者學習製作「玻璃球小花園」，這次導師特別揀選了多肉植物為主，包括：串串錢、十二之卷及王妃翠花掌。

由於多肉植物的特性是喜歡溫暖乾燥、耐乾旱，只需每月澆水2次，對於日常家事繁忙的護老者來說，不用花時間去照顧，對他們來說，相信是個很好的寄託，因為綠色植物有助穩定情緒，其次是它的生命力帶來了希望與支持。

近年，因為有太多照顧者因為情緒問題而發生悲劇，所以在給予親人「愛與責任」的同時，也要好好保護自己的心靈，當感到沮喪、焦慮時一定要向外求助，避免問題進一步惡化。

Profile：Kitty Wong

-已婚，育有3名子女

-MCM專業收納服務公司創辦人

-日本及美國認證收納師

-認證生酮飲食教練

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-日本粉彩希望藝術協會認證師資導師

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