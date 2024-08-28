潮搭新航線　食勻富國島

有越南「峇里」之稱的富國島（Phu Quoc Island）早前獲一國際旅遊雜誌評選為全球第2最佳島嶼，而第1及第3位分別是馬爾代夫和峇里。這個向來低調的富國島，竟像黑馬般突入頭三甲，並超越峇里，自有其吸引力。而且香港好大機會在今年第4季有多一條直飛富國島航線，相信將會有更多人趁機飛去度假，作為專門為大家提供不同地方美食推介的小記，這次便為大家精選了幾家當地必試人氣餐廳。

師承殿堂級名廚

富國島，又名玉島，是一個位於越南南部迪西市對開泰國灣上的海島，面積約580平方公里，即約有4個大嶼山般大。島上五星級酒店度假村接近20家，講到人氣必試餐廳之一，乃藏身在Regent Phu Quoc酒店內、專提供廚師發辦法日料理的OKU。餐廳由在越南出生、美國長大的大廚Andy Huynh主理，他之前一直都在日本料理界傳奇人物松久信幸（Nobu Matsuhisa）掌舵、於全球擁有50多家分店的著名高級日式餐廳Nobu工作，經多年努力及經驗累積，他在離開Nobu前已進身行政總廚級，廚藝當然有番咁上下。Andy不時為餐廳設計一系列融合傳統與創新的菜式，為食客帶來新驚喜。

一道賣相精緻Oku餃子，以切至極薄的醃大頭菜片來充當餃子皮，包裹着由日式芥末、生薑及豉油調味的刺身他他，外層通透爽脆，內裏鮮軟細嫩，口感清新。對不少人來說骨髓是一種不起眼的食材，但經Andy創意發揮，搖身一變成一道必試的美味新菜式。他在烤過的骨髓上放上柚子胡椒醬、毛豆蓉、三文魚魚籽及沙律菜等，伴以外酥內軟的Brioche法式牛油麵包，將骨髓豐富又獨特的風味完美呈現。

喜歡「越」級挑戰的，不可錯過日式櫻花水信玄餅配當地鹹辣椒螞蟻，Andy以來自越南中部高地，亦即其出生地多樂（Dak Lak）的螞蟻，混入鹹辣椒炮製成香脆佐食香料，為晶瑩剔透的櫻花水信玄餅在味覺上更添不平凡。

高級精緻法國菜

另一家必試餐廳則是位於JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay度假村內的Pink Pearl精緻法國菜餐廳。樓底特高的餐廳，由著名建築師兼室內設計師及景觀設計師Bill Bensley操刀，以粉紅色作主調，裝潢充滿上世紀20年代華麗復古Gatsby風格。至於菜餚則由主廚Danny Do精心設計和主理，以時令食材配合精緻的擺盤，為食客提供由4至8道菜的高級法式晚餐體驗。

必試採用來自富國島古老漁村Ham Ninh的花蟹，搭配白鱘魚子醬、海鮮清湯凍、金橘啫喱、牛油果慕斯、毛豆和香草炮製的湯品，味道清新且帶多層次的鮮甜風味。以全天然無激素伊比利亞黑毛豬臉頰肉，搽上以富國島胡椒調製的醬料和羅望子醬作調味，配越南北部香草和時令蔬菜，肉質細膩，風味一絕。採用沒有經過基因改造或配種的原種番茄、番茄醬及清澈番茄汁啫喱，再放上黑橄欖製成的法式番茄凍派，酸甜醒胃，旁邊配上放有杏仁泡沫、榛果碎、香草油的Pani Puri印度炸脆餅。最後以放有焦糖大黃及無花果奶油的青檸海綿蛋糕配茴香雪糕作結，口味清新香甜。

人氣手工薄餅店

五星級酒店餐廳以外，島上亦有一間超人氣手工薄餅餐廳The Home Pizza都在必試之列。這家餐廳開設在島上西面不少外國人聚集的Tran Hung Dao大街上，離富國夜市僅5分鐘車程。店內裝潢以白色為主調，走時尚簡約風，且設有一座以黑白灰瓷磚鋪砌的石窰烤爐來烘烤手工薄餅。除了多達16款傳統意式風味外，還有13款越式風味薄餅選擇，當中3大必試推介有榴槤薄餅、鴨肉青檸葉薄餅及富國島海膽醬燒豬肉半圓形薄餅。

店內亦提供十數款意粉，人氣首選當然是以富國島Ham Ninh花蟹及特產魚露炮製的意粉。此外，不可錯過的還有該店自家製的雪糕，除了充滿富國特色的魚露口味，還有羅勒及雲呢拿選擇。