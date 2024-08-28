愛望基金與港安醫院慈善基金（司徒拔道）推出資助計劃　為基層學童提供SEN診斷評估及治療

出席「心智多樣化」頻譜 - 兒童成長發展綜合資助計劃啟動禮嘉賓(由左至右)●香港港安醫院—司徒拔道兒科顧問醫生兼港安醫院慈善基金（司徒拔道）轄下兒童醫療基金主席張蔚賢醫生●港安醫院慈善基金 (司徒拔道) 理事會主席莫君逸先生●香港港安醫院首席財務總監岑良先生●香港港安醫院院長及行政總裁凌宏寶先生●勞工及福利局局長孫玉菡先生●愛望基金創辦人鄭志剛博士●新世界發展有限公司董事兼港安醫院慈善基金（荃灣）理事會顧問及成員鄭家成先生●愛望基金董事張淑賢女士●愛望基金顧問團成員兼新興印刷控股行政總裁兼執行董事陳志堅先生

【特約報道】致力提升基層兒童和青少年心理健康的「愛望基金」，與「港安醫院慈善基金（司徒拔道）」的專業兒童發展醫療團隊，聯手推出SEN CONNECT「心智多樣化」頻譜 - 兒童成長發展綜合資助計劃，幫助懷疑有特殊教育需要（SEN）的基層學童於新設立的港安兒童及青少年全人發展中心接受診斷評估。計劃於8月23日舉行的啟動禮上，獲勞工及福利局局長孫玉菡先生蒞臨作主禮嘉賓，全力支持兩個機構首階段為1,000名受影響之基層學童作出全方位的支援。

「愛望基金」及「港安醫院慈善基金（司徒拔道)」將安排懷疑有特殊教育需要、現正輪候公營醫療或接受初步評估、年齡介乎3至14歲的基層學童接受診斷評估。計劃為合資格學童安排評估，並因應情況提供藥物及各種治療資助，把握黃金治療期，協助他們建立健康及共融的成長環境。

打造健康共融環境 免基層家庭無窮焦慮

勞工及福利局局長孫玉菡先生表示，政府非常支持愛望基金和港安醫院慈善基金（司徒拔道）攜手推出這個計劃，為有需要的基層學童提供及時的評估和治療服務，讓他們能夠得到適切的支援，順利成長。

愛望基金創辦人鄭志剛博士表示：「對基層家庭來說，情況是刻不容緩，計劃會及早發現並及時治療有特殊教育需要的基層學童，為他們打造一個更健康、共融的成長環境，讓其家人及照顧者免受在長期輪候中之無窮焦慮及痛苦。」

香港港安醫院首席財務總監岑良先生表示：「因港安醫院關注SEN兒童近十年倍升的數目，及留意到他們輪候公營服務的漫長時間，所以特別成立港安兒童及青少年全人發展中心，引入跨專業醫療團隊及配套，專為服務SEN兒童。港安醫院慈善基金（司徒拔道）撥款港幣$20,000,000全力資助合資格兒童的藥物及醫療費用。這個計劃本著『及早識別』、『及早介入』的宗旨，支援基層SEN兒童。我們的醫療團隊致力於制定度身訂造的綜合治療方案，幫助合資格小朋友克服學習困難及促進身心健康。」

資助3至14歲基層學童 及早接受評估及診治

愛望基金將與本港中小學和非政府機構緊密聯繫，收集懷疑有SEN的學童個案後，會安排合資格學童到港安醫療中心內兒童及青少年全人發展中心接受精神科專科醫生的全方位評估和診斷，以進一步提供適切的治療和跟進方案。

四大特徵辨別SEN學童 及早跟進助改善

香港港安醫院—司徒拔道兒科顧問醫生兼港安醫院慈善基金（司徒拔道）轄下兒童醫療基金主席張蔚賢指，根據立法會秘書處2022年資料研究組顯示，近年有特殊教育需要的學童已接近60,000人，比2012年28,000人的確診數字激增兩倍。

張醫生表示，數字倍增成因有機會是受過去長時間的疫情影響，兒童在成長階段缺乏正常社交活動及生活環境轉變；另一方面，社會提升關注特殊學習困難兒童，透過到校學前康復服務，及早察覺懷疑個案及轉介至專業團隊跟進，亦令有特殊教育需要學童的數字上升。

張醫生續指，特殊學習需要兒童常見特徵包括：言語表達障礙、身體協調困難、社交力不足、及專注力不足。有關研究指出，特殊學習需要兒童在黃金期接受治療，可以提高治療成效。再者，適時適當的治療，亦可減低在成長後患上相關精神情緒病，例如焦慮及抑鬱的風險。同時，家長亦可及早了解特殊學習需要兒童的管教及與他們溝通的方式，更有效改善兒童各種問題行為，減低延誤治療帶來的公營醫療資源負擔。

精神科專科醫生傅子健指出，傳統有很多觀念，認為精神科治療藥物會為兒童帶來很多不同的副作用，因此延誤了治療。其實藥物只是輔助工具，新一代藥物切合不同患者的需要，而且副作用較以往少，以達到最佳的治療效果。SEN CONNECT計劃為每位學童度身制訂訓練及治療方案，包括藥物治療、小組活動、安排職業治療師、言語治療師、臨床心理學家等介入。職業治療師更會為學童設計及提供合適的訓練，針對服務使用者所提出的問題，作出分析及介入，並與兒童及其家庭一起商討和制訂合適的治療方案。傅醫生總結，學童應接受行為及藥物治療，兩者相輔相成，再加上醫生及病人家長配合，才能達到最佳的治療效果。

愛望基金相信，每名兒童都是與別不同的，社會對心智多樣化頻譜的認知越多，將會更加有助建構共融的環境讓兒童健康快樂成長。

港安醫院慈善基金（司徒拔道）認為可以透過這個全方位治療計劃，於黃金治療期找出問題根源，促進家庭和諧及提升兒童學習能力。