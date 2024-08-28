宣萱不滿無綫重用歌手兼經常遲到　鄭伊健拍手贊同

藝人宣萱在娛樂圈響負盛名，最近網上瘋傳一條舊片，片中見到宣萱之餘還有不少熟悉的臉孔，宣萱片中表示：「無綫我覺得都係重用歌星呢個問題，因為我曾經試過喺三廠拍劇，可以二三四五廠主角全部都係歌星，我哋呢啲就係企埋一邊，雖然都幾多戲，但係永遠主角係歌星。同埋，我哋開工永遠等三、四個鐘都要等歌星，但佢哋遲到係一句sorry都唔使講，公司亦都唔會講一句教訓佢哋嘅說話，但我哋唔敢遲到，如果遲到就會俾人篤住嚟講點解你遲到，點解你咁唔守規矩。冇，我想你解答呢個問題囉。」

宣萱發言期間，現在有很多當年仍時TVB的後生小生在場，當括包括古天樂、鄭伊健等人，當宣萱講到：「但佢哋遲到係一句sorry都唔使講，公司亦都唔會講一句教訓佢哋嘅說話」時，現場所見，不少人都拍起手掌表示贊同。片段流出後，有網民翻查料，這個節目是當年《K100》邀請《笑看風雲》和《餐餐有宋家》劇組上節目宣傳，雖然宣萱的話說很爆炸性，但網民卻將重點放在古天樂身上，指他是第一代的男神顏值天花板。更有人表示當時的鄭伊健也是一位歌手，但也有拍手支持宣萱。