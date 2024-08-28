港姐2024︱倪樂琳病住死頂行騷　梁嘉莹壓力大到爆瘡

《2024香港小姐競選》15位候選佳麗今日（28日）到尖沙咀出席活動，候選佳麗在烈日當空下於戶外行Catwalk先後登場，（11）梁嘉莹更獲得「繆思女神」殊榮，而大熱佳麗（2）倪樂琳則身體不適。

倪樂琳表示有點頭痛、咳和流鼻水，表示早幾日已經有點喉嚨不舒服，昨日就發現病情加劇但有吃藥，而在剛剛活動上就開始流鼻水和想咳，不過就未想過要缺席活動，希望盡量堅持，問到剛在活動上似乎站不穩？倪樂琳就指因為戶外太過炎熱：「其實還好，不過主要都係我一路想咳但又要忍住。（訓練太密集太辛苦？）多多少少都會，但主要都係有時室內太凍。（做檢測？）我依家返屋企做，我冇諗過咁嚴重。」又言休息時間尚算充足，亦學會了時間管理，基本上回到家就會立刻睡覺。提到向公司請假休息，倪樂琳就表示快要到決賽當日，不想休息太多，亦不擔心病情會影響之後的表現，相信自己很快會康復。

而得獎者（11）梁嘉莹表示開心，獲得了一套化妝品，認為自信的笑容是自己得獎的原因。問到她是不是化妝高手？梁嘉莹笑言在化妝方面有點經驗：「平時都係自己化妝。」又言今次得獎令到自己信心大增。提到倪樂琳身體不適，梁嘉莹表示會向對方送上慰問，又大讚倪樂琳好敬業，就算身體不適都依然堅持出席活動。問到近期密集式的訓練會不會很辛苦？梁嘉莹表示初期會感到好大壓力經常生痘痘，但現在已經習慣，就算只睡了5、6個鐘都不會感到疲倦，問到如何保持身體健康？她稱喜歡吃維生素：「因為減肥會冇營養，所以要食啲補充品。」

另外，（6）李曼思則表示在猛烈太陽下行Catwalk不辛苦，因為只是短短幾秒鐘。李曼思又言自參選香港小姐後，時間管理上進步了，每日的睡眠都充足，又言每位佳麗都會見營養師，表示自己喜歡喝茶，調整好新陳代謝，又指飲食上會以清淡為主。