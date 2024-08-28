最想食葡撻！TWS唱《超喜歡你》同粉絲告白

韓國新人男團TWS於8月25日在澳門舉行第2張迷你專輯《SUMMER BEAT!》的簽名會及Showcase，6子在Showcase中除了演唱歌曲之外，也進行了多個互動遊戲和問答，跟粉絲度過了一段歡樂幸福的時光。

他們先以第2張迷你專輯的收錄曲 《Double Take》為這次演出揭開序幕，之後成員便逐一用中文作自我介紹，他們表示是第一次來澳門，當公布他們要訪澳之後，有很多粉絲透過官方社交平台為他們推薦美食及景點，他們又表示最想品嘗葡撻，而為了向粉絲表示心意，事前他們更跟中國成員韓振學習中文，又輪流擺出不一樣的愛心動作，令在場粉絲都大呼可愛。

隨後就是遊戲環節，成員們分成「TWS」隊跟「520」隊兩組玩遊戲，他們大玩接力畫畫和用中文讀音猜TWS歌曲的遊戲，最後兩隊以1對1打成平手，兩組遊戲結束後隨即在台上跳了JYP的《Honey》和SEVENTEEN的《Rock with you》的舞步。成員們更為粉絲準備了一份特別的告白禮物，演唱了一段組合飛輪海的經典曲目《超喜歡你》，向粉絲表達他們的愛意。