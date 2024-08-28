驚喜新食味！茶饌麵食鮮味滿Fun

食，對好多人而言，追求的除了飽肚外，還要求好味及新鮮感，於是乎，不少品牌及食店不時搞搞腦筋，推出新口味為巴絲打帶來驚喜！

茶香滿溢

主打生煎包的連鎖上海餐廳，最近就與源自台灣的茶飲店合作，於即日至10月31日期間，用上特選豆漿配上茶飲店的當季上等四季烏龍及阿薩姆紅茶，推出豆漿豆花四季烏龍奶茶及阿薩姆紅茶。前者濃郁大豆香加四季烏龍特有清香，入口絲滑，尾韻散發烏龍茶香及豆香；再加入香滑豆腐花作料底，口感雙重絲滑。後者則以阿薩姆紅茶為基調，配上散發大豆香的豆漿，入口絲滑之餘，更多了一份濃郁紅茶茶韻。此外，餐廳亦選用茶飲店的上等茶葉入饌，帶來「人蔘烏龍雞髀肉小籠包」、櫻花蝦蟹籽大蝦香片茶湯飯及櫻花蝦磯燒鮑魚香片茶湯飯3款聯乘滋味。當中的「人蔘烏龍雞髀肉小籠包」，用上有「茶王」之稱的人參烏龍茶製成外皮，放入鮮甜肉嫩雞髀肉及小量人參作餡，即叫即蒸，熱辣辣出爐，香氣誘人，味道甘鮮。想一次過試勻聯乘系列，可揀選「見字食茶套餐」，有齊櫻花蝦蟹籽大蝦香片茶湯飯、人蔘烏龍雞髀肉小籠包及豆漿豆花四季烏龍奶茶。

牛奶鮮味

本地人氣米線品牌與本地牛奶品牌合作，推出全新的期間限定鮮牛奶湯米線系列，以100%新「鮮」牛奶及「鮮」味湯底為主打，配上「鮮」味食材製作而成。好似「蟲草花 × 鮮牛奶湯米線」用上雞骨和豬骨多種材料熬成湯底，之後加入鮮牛奶，口感細滑鮮甜，放入原條倉魚、滋補花膠、半隻嫩滑雞及蟲草花等炮製成花膠嫩雞蟲草花鮮牛奶湯米線及原條倉魚蟲草花鮮牛奶湯米線，用料十足。另一款「麻辣鴨血 × 鮮牛奶湯米線」就將鮮牛奶湯底加入麻辣調味，放入經秘醬煮製的麻辣鴨血、爽口牛肚及嚼勁恰到好處的豬肉片等炮製成麻辣鴨血特盛鮮牛奶湯米線等，分量十足！此外，餐廳還同步推出全新的鮮牛奶乳酪甜品及小食，包括沖繩黑糖寒天乳酪、百香果爆珠乳酪、沖繩黑糖寒天鮮奶、麻辣鴨血韭菜等，喜歡新「鮮」滋味的巴絲打可別錯過！

濃郁芫荽

芫荽控新食味！本地粥麵連鎖快餐店最近推出全新的「鮮蝦芫茜雲吞麵」，帶來「鴛鴦鮮蝦雲吞麵（原味及芫荽）」及「鴛鴦鮮蝦雲吞撈麵（原味及芫荽）」。芫荽雲吞外皮以新鮮芫荽鮮製而成，包裹住原隻彈牙大蝦及半肥瘦黃金比例肥肉，並放入粒粒芫荽碎，每一粒均以人手包成散尾雲吞，鮮香美味。此外，品牌同步推出「手工鮮蝦雲吞」（盒裝）優惠，推廣期內可選擇「手工鮮蝦芫茜雲吞」（盒裝）口味，另外再加碼送上2包高質湯包，簡單輕易便可在自製高品質雲吞麵，或是製成火鍋湯底，再配上兩款不同口味的盒裝雲吞，即可「雲吞自由」！