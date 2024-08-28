ANSONBEAN推處男專輯　原始人進食法打造完美Body

「跳唱歌手」ANSONBEAN推出首張個人專輯《ONE DANCE》，唱片封面以熊熊烈火為背景，寓意着蛻變成長，更半裸上陣大曬爆肌身型。拍攝開始前，他與教練David進行密集式谷肌訓練，掌上壓、舉啞鈴、拉橡筋帶樣樣齊，每當有數分鐘的拍攝空檔，他都會於場邊操肌以保持最佳狀態，現場瞬間變成流動健身室。

他說：「一個人由好內向、唔夠膽嘗試，去到Get Wild，就好似火咁不斷燒，最終搵到平衡同埋真正嘅自己。」他亦引用書本《The Tipping Point》中，星星之火可以燎原的主旨比喻成長階段，他說：「由一個好細嘅Spark（火花）開始，一路燃燒。好似Phoenix（鳳凰）咁，舊嘅嘢燒完變成一個新嘅自己，迎接下一步嘅我。呢張Album用咗Interlude（插曲）同埋一啲聲效將呢個故事帶畀大家，多謝SILVERSTRIKE。」

拍攝由小規模的火燒木凳開始，他解釋木凳代表着社會的規限和外界對自己的期望，燃燒過程象徵着尋覓經過。他說：「搵緊一個平衡，點樣做到自己想做嘅嘢，同時又平衡到大家對我嘅期望。」團隊隨即捉緊時間，黃昏時拍攝短暫又夢幻的Magic Hour，他表示這代表「迷失」，開始思考人生的下一步。接着，背景亦由火燒木凳、變成火燒木枱、櫃，梳化等等，全部的道具同時燃燒。當火燒得最猛烈時，脫去背心曬出6嚿腹肌，寓意「變身」成全新的自己。

他表示推出首張個人專輯是極具意義以及非常重要的事情，身形上希望以最佳狀態示人，為此下了不少苦功。他說：「今年嘅目標係希望有最好嘅身形，飲食盡量係高蛋白質。我睇緊《Sapiens》（人類大歷史），食嘢盡量似番原始人，食多啲whole food（原形食物），咁係會最健康。」又指現時身形是最Fit的時候，但不代表最Fit的人生：「因為我會繼續Fit啲。 」