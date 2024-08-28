彭廸安演精神病康復者　透過自身經歷投入角色

無綫熱播劇《法證先鋒VI：倖存者的救贖》昨晚（27日）播出「無差別殺人事件」，扮演精神病康復者的彭廸安（Eddie）於鬧市被殺，死狀恐怖，由於案件疑點甚多，倍添懸念。Eddie今次「轉戲路」，放下平日的惡霸形象，情神病康復出院後一直承受不同的歧視，只望努力工作重新做人，可惜最後遭逢厄運。

談到是次演出，Eddie坦言是新嘗試。而早前曾患情緒病的他，坦言用了不少自身真實經歷及感受去幫助投入及設計角色：「好多年前我患情緒病試過服藥治療，今次主要靠回想番嗰段時間嘅精神狀況，譬如唔想見人、唔敢同人有眼神接觸等等。」

至於拍攝難忘事，他透露：「首先好難忘係個角色被割喉噴到成身血，要搽到成身都係血漿黐立立，講真我『死得多』，但死得咁誇張都係第一次﹗拍驗屍嗰Part我都好記得，當時氣溫急降得番6度，我要瞓喺一張凍枱上被解剖，嗰度差唔多瞓咗成兩個鐘。其實劇組好好，已經攝條毛巾喺背脊度，等我接觸張凍枱少啲，但都係好凍囉。」另外，趜璧渝（Osanna）自第一集起以省鏡造型亮相，其演出相當亮眼，演技到位備受注目。