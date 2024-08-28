ANSONBEAN為出碟地獄式操肌　自言脾氣暴躁感激女友忍耐

藝人陳毅燊（ANSONBEAN）今日（28日）到中環出席首張專輯《ONE DANCE》發布會，女友張天穎和女友所屬組合Beanies的其中2位成員亦有現身支持。

ANSONBEAN自2021年出道，等了3年才出首張專輯，他稱其實上年已經儲夠歌可以推出一張「雜錦碟」，不過他一直都想推出有主題的碟，所以等到今年才推出首張專輯。他表示今次主題是關於愛情和成長，代表着自己這幾年來的想法，並想將碟送給自己所愛的人聽，又言現今世代有很多藝人、歌手都比自己更加出色，所以想努力證明自己值得被愛及被支持。他又指目標是讓世界各地認識自己：「我唔係貶低自己，我係知道外面一山還有一山高。」

ANSONBEAN透露自己已經買了3張碟，還送了一張給女友，而女友亦額外買了一張支持。問到為何會買3張碟？ANSONBEAN表示因為今次唱片主題是火，所以才買一張與火有關的數字。他又指今次為了拍唱片封面地獄式操肌，所以飲食上也相當節制，直言「一粒米都唔食，一滴鹽都唔掂」，並表示將今次的爆肌相作為自己的成人禮：「因為做Gym又要舉鐵又要食嘢係一個訓練，我練好個身形去影呢張相係證明自己係得嘅。」又言中學時期的自己是一個「排骨精」非常瘦削，對自己身形沒有自信。

提到經歷「收乾身體」過程時，ANSONBEAN脾氣比較暴躁，所以他想向所有發過脾氣的人說「唔好意思」，問到他是不是特別向女友說？他默認：「其實都冇好大脾氣，只不過係躁躁地。」又讚女友相當好，不但頂得住自己的脾氣，還會落手落腳教自己煮飯和幫忙寫歌。