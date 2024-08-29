【是日通勝】

農曆七月廿六

甲辰年 壬申月 乙丑日

吉時：上午5時至7時、下午3時至5時、下午5時至7時

凶時：上午9時至11時、下午1時至3時、晚上7時至9時

宜：會友、捕捉、納畜

忌：交易、開市、立約

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：04、22、11

幸運顏色：咖啡色

【星座運程】

今日幸運星：白羊座

白羊座：得到幸運之神關照，毋須為錢銀問題操心。

金牛座：運勢普通也不用抱怨，凡事向好的方面想！

雙子座：愛情與事業運都有顯著進步，要好好把握。

巨蟹座：節約不必要開支，財政上可立於不敗之地。

獅子座：工作虛耗了不少能量，卻遲遲見不到成效。

處女座：只要面上多點笑容，保證另一半會更愛你。

天秤座：財運回升，量入為出的策略要貫徹始終。

天蠍座：謀事不能勉強，慎防搬起石頭砸自己的腳。

人馬座：受私事困擾，顧此失彼，工作表現不太好。

山羊座：財運差，處理錢銀問題要打醒十二分精神。

水瓶座：財運不錯，可作小額投資，易獲理想回報。

雙魚座：投資運平平，認清市場形勢，勿貿然落注。

【生肖運程】

相沖生肖：羊

旺弱指數：（升）猴 桃花旺

（跌）羊 多阻滯

鼠：珍惜眼前人，伴侶的想法要多加體諒。

牛：懂得在職場爭取表現，成功指日可待。

虎：財運一般，做投資買賣不可盲目跟風。

兔：久坐無益，宜鍛煉體能，不應再偷懶。

龍：運勢上升，宜每天做一件有意義的事。

蛇：健康運不佳，避免熬夜，要好好休息。

馬：跟同事合作無間，工作表現得到讚賞。

羊：是日沖煞，工作受阻，出現負面情緒。

猴：出門前悉心打扮，異性緣將旺上加旺。

雞：身心狀態不理想，做運動要適可而止。

狗：懂得在適當時候節儉，毋須憂柴憂米。

豬：出外公幹有得着，但事前要準備充足。

【暢所欲玄】（梅花易數專家常歡）

快樂是一種良藥

世界上最好的藥是甚麼？我相信是快樂。

每個人都在追求幸福，因為快樂能夠給我們的生活帶來美好，填補內心的空虛。不管是物質上的滿足，還是精神上的慰藉，快樂都能夠成為我們生活中最重要的養分。

從醫學角度來看，快樂確實可以被視為一種最天然、最有效的「藥物」。很多研究都顯示出，快樂能夠刺激大腦分泌多巴胺、血清素等「快樂賀爾蒙」，提升免疫力，降低血壓，改善睡眠，甚至延緩衰老。因此，保持良好的心情，不僅能讓我們感覺更輕鬆愉悅，也能夠從根本上改善我們的身心健康。

相比之下，那些常見的藥物治療往往存在副作用，長期依賴難免會產生耐藥性。而快樂這種「藥物」卻沒有任何負面影響，對人體是百利而無一害的。只要我們能夠培養積極的心態，少點執着，多點寬宏，享受生活中的點點滴滴，就能夠自然地獲得快樂的禮物。

因此，我們應該把追求快樂視為一種生活方式，而不是短暫的情緒。只有我們真正擁抱了快樂，它才能成為我們生命中最強大的良藥，滋養我們的身心，讓我們在這個世界上活得更加精彩。