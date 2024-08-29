娛圈單打︱一傳就係結婚　跳步人生多Fun

今年娛樂圈都冇乜喜訊，TVB當打小生朱敏瀚、仙氣港姐陳曉華（Hera）忽然傳出撻着，仲要一嚟就跳步傳出已達談婚論嫁階段，目前共賦同居，年底將會到外地舉行婚禮，誓要短時間內完成終身大事喎，都令人好驚喜啫。

嗱，兩位看似大纜都扯唔埋，卻原來已秘交超過一年，出名係「曼狗」的朱敏瀚，曾大晒身在奧脫福球場的睇波相，揚言死而無憾；而陳曉華亦不時在社交網「投其所好」，身穿曼聯球衣影靚相，仲以阿哥鍾意曼聯作掩飾。計本欄話齋，能夠搵到一個肯陪你一齊睇波的女友，先至係死而無憾啦！

話時話，兩位出道以來都各自有唔少緋聞，包括朱仔曾同蔣家旻拍拖，早前則被指趁JW前男友破產乘虛而入，在拍劇期間狂追JW，點諗到最終情定仙氣港姐吖。Hera亦有唔少狂蜂浪蝶，例如幸福JJ羅天宇曾一度力追，仲追到去日本；最爆當然係同鏡仔Ian譜出「跨台戀」，可惜見光即死，無疾而終。

之不過，講咩都係假，真正的緣分到來，要擋都擋唔住。朱仔同Hera都係型男索女，行出嚟已經賞心悅目；二人近年同樣演技大躍進，備受電視台力捧，專注認真的工作態度有目共睹。既然大家有咁多相似的地方，情投意合又似乎係順理成章喎。

嗱，兩位主角仲未鬆口承認戀情，朱仔好兄弟張振朗則忽然封口唔肯幫拖回應，擺明此地無銀三百両，怕且結婚一事堅過石堅。即係咁，睇得多一班中年大媽爭風呷醋、偷食人夫，都係時候睇吓金童玉女洗滌眼球啦，係咪咁講先？