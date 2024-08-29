姜濤新歌零宣傳　粉絲怒轟公司大細超

男圑MIRROR成員姜濤近期人氣似有跌勢，新歌收看次數不似預期外，連廣告量也下滑，有「姜糖」責怪公司偏心其他鏡仔，連最基本的宣傳也懶得安排，令「人氣王」慘變「人棄王」。

姜濤近月推出新歌《Every Single Time》，雖然有張繼聰及馮德倫加持，分別為他作曲及執導，但舊歌《Dummy》單日創下123萬收看次數的凌厲走勢一去不返，新歌上架至昨日為止約3星期，只錄得逾200萬收看次數。

列表晒「鐵證」

另一方面，有姜糖心痛偶像失勢，在網上開甫炮轟其所屬公司「錢就識搵，嘢就唔做」。指公司沒有為姜濤新歌造勢：「點解出一首新歌公司可以零宣傳，電台無上，首歌都出咗兩個禮拜都未上榜。」得知姜濤正籌備「第17胎」新歌時，姜糖又留言追問他何時會到電台宣傳。

更有姜糖列表晒「鐵證」，指姜濤常遭冷待，表格指出單計去年，姜濤及Anson Kong各有4個MV，而Anson Lo則有6個，更有3段Dance Version短片，而劇集插曲及合唱主題曲刖各有一首。Edan則有5個MV、劇集插曲及合唱主題曲各一。電台訪問方面，「勤力王」Ian有18個，AL及AK各有14個，Jeremy及Jer分別有12及10個，但姜濤只有5個。甚至數到自家公司的音樂節目時，姜濤的曝光率亦比其他「上弦」成員偏低，因此有姜糖力轟公司偏心。