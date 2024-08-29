東方日報C1：郭富城騷肌自摸　預告12月攻蛋

天王郭富城13場紅館騷前晚完美落幕，隨即宣布12月攻入台北小巨蛋繼續唱！尾場演出上，城城賣大包除衫騷肌玩自摸，受訪時又3度快速掀起上衣露腹肌，戲言老婆怕他冷親。

郭富城前晚在紅館舉行《郭富城ICONIC世界巡迴演唱會2024-香港站》尾場，全場爆滿，太太方媛帶同兩女睇騷，有歌迷自備寫有「跳到節奏爆燈不過分」燈布支持，氣氛熾熱，演唱會尾聲，城城帶動全場玩人浪，完騷後觀眾興奮得久久不肯離場叫Encore。今年是城城踏上紅館舞台30周年，亦是他第9個紅館騷，向來對自己要求嚴格的他，希望做出不同的演唱會，包括耗資半億打造立體多元舞台，以及將舞台當畫室。

演唱會採用3面舞台設計，務求讓觀眾睇得清楚舒服，城城大感滿意，當中最難忘在騷上畫畫及潑墨，與歌迷分享藝術嗜好。網民之前對於歌單較少經典金曲有意見，尾場新加入《我為何讓你走》和《狂野之城》，後者是1994年城城第一次紅館騷的主打歌，他邊唱邊掀起衫玩自摸，唱到《錯愛的呼喚》時索性解開衫鈕，大晒結實腹肌，但僅10數秒便迅速扣鈕，直言未有為個唱特別健身及節食：「因為驚太瘦，依家都OK，要睇就睇，唔睇就冇。」受訪時，城城順應要求3度掀起上衣，問太太可有讚他身材正？他笑說：「佢話唔好冷親。」他深明《狂野之城》陪着大家成長，故做完第一場騷便作出改動，務求大家鍾意。原來為城城打造假髮造型及舞衣的舞台美術大師張叔平，對首場效果不滿，要求修改假髮，尾場時城城一開始演唱主題曲《EXIT》後，便除去「金色泡麵」假髮，他表示：「阿叔係大師級，其實我好鍾意『窗簾黑假髮』，覺得好特別，似卡通人物。」他指今次開騷想突破自己，做出從未試過的鋪排，包括從美國請來排舞師提升舞技，自己已盡力，而提到親自創作新歌《您》的歌詞講述粉絲一路上的扶持和陪伴時，不禁眼泛淚光。

囡囡識背Rundown

完成香港站後，城城12月會唱到台北小巨蛋，巡唱未計劃開Part 2，但他有信心做好，並透露兩年後再踏紅館的心願。他在台上甜爆多謝妻女，表示初時也擔心大女太辛苦，因翌日要上學：「大寶話點都要撐爹哋，好冧！」他指女兒已看過4、5場騷，能背出Rundown，年底或會帶女兒一同到台北開騷。13場演唱會上，他每晚都即席揮毫，共畫了13幅畫，另外又寫了100張「您」字及13張「戲」字畫，最後揀出30張「您」和一張「戲」字放在演唱會上，原本還有3個一米高的銅製「您」字雕塑，但今次未有展出，希望將來可做展覽。

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