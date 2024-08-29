威尼斯電影節︱章子怡攜扇與露背Jenna Ortega開幕禮上鬥搶鏡

國際影壇盛事，《第81屆威尼斯電影節》於香港時間今日凌晨開幕，打頭陣任開幕電影就是荷里活鬼才導演添布頓（Tim Burton）新作《嘩鬼家族BEETLEJUICE》（Beetlejuice Beetlejuice）。

片中一眾巨星包括「蝙蝠俠」米高基頓（Michael Keaton）、Jenna Ortega、雲露娜維達（Winona Ryder）、威廉迪福（Willem Dafoe）以及添布頓女友意大利性感女神蒙妮卡貝露慈（Monica Bellucci）等都有盛裝出席。其中上位新星Jenna就以火紅性感大露背長裙現身，大受在場fans歡迎。

而擔任今屆電影節「主競賽單元」評審之一的章子怡亦有現身開幕禮紅地氈，子怡全黑上陣，戴上畫家帽的她手拎中國色彩的折扇展露甜美笑容，並與一眾評審拍檔大合照。

開幕禮上亦頒發「終身成就金獅獎」給《異形》（Alien）系列美國著名女星薛歌妮韋花（Sigourney Weaver），她是繼珍芳達（Jane Fonda）與珍美李寇蒂絲（Jamie Lee Curtis）之後第3位美國女星獲此殊榮。