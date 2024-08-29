六福珠寶2024 Goldstyle　Fun享福祿，金彩而至

【特約報道】秉承著對美的不懈追求和創新精神，六福珠寶為大家帶來了一場黃金的光影綺境，推出 2024 年 Goldstyle 全新黃金首飾，新品設計融合了傳統吉祥元素，配上獨特技術與工藝，賦予黃金飾品不一樣的時尚氣息。在秋日暖陽下，黃金的華美與鑽石的閃耀相映生輝，為造型增添一抹絢麗的金光色彩，讓我們共同來享受這場滿載福祿的視覺盛宴！

炫彩葫蘆

將傳統的吉祥葫蘆元素和現代的設計理念相融合，汲取“福祿”寓意，彰顯摩登格調。運用車花工藝層層精飾，以綺麗幻彩襯底，賦予金飾獨特的彩虹般的漸變色彩，呈現出光影交錯的視覺效果。外圈多層麻花繩紋圍邊，寄語繩繩相繼，祈求子孫平安繁盛。精湛的工藝讓金飾充滿了藝術氣息，手鏈兩旁還搭配了小金珠，每一次搖晃都閃著熠彩光芒。“炫彩葫蘆”不僅是一種時尚的選擇，更是對美好生活的嚮往和祝福。

碎碎冰葫蘆

形態精緻生動的葫蘆，高光鏡面閃耀出獨特的碎碎冰效果，在陽光映照下熠熠生輝。設計師運用了多重精湛工藝打造出富凹凸質感的碎碎冰效果，立體的表面在光影交錯間，如星星般閃爍璀璨。鏤空設計不僅增加了層次感，以麻花繩紋勾勒葫蘆造型，更寓意歲歲平安、子孫繩繩相繼，祝願佩戴者福祿雙至。Goldstyle．X 黃金鑽石項鏈垂吊著一大一小兩個葫蘆，散發著別樣的精緻與細膩，黃金的耀目與璀璨的鑽石光芒互相輝映、流光四溢，令人目眩神迷。

閃閃福蝶

捕捉自然界中蝴蝶的優雅與神秘，將奇幻夢境化為現實，透過五彩斑斕的炫彩和多樣的車花紋理，展現蝴蝶的靈動光影。飛揚的蝴蝶象徵喜事臨門、家人福氣不斷，翅膀一邊以吉祥繩紋勾勒並注入彩虹色彩，一邊融入了碎碎冰效果，質感豐富，熠熠閃爍，充滿細節，祈願每一位佩戴者都能感受到生活中的多彩和美好！

蝶舞翩翩

設計靈感源自莊周夢中的奇幻世界，以多重的車花工藝精心雕琢出蝴蝶翩躚的輪廓，呈現唯美漫妙的形態。簡約的鏤空設計使蝴蝶造型更顯輕盈，彷彿隨時可以振翅飛舞，輕柔又優雅，以含有祈願後代平安繁榮的麻花繩紋勾勒，更具意蘊；其中一邊翅膀則加入碎碎冰效果，閃爍生輝透出粼粼波光，在光影躍動間，彷彿靈動的蝴蝶停駐心間與身上，也寄語了對幸福的嚮往和追求。

炫彩小方糖

採用簡約時尚的幾何圖案，搭配金線條與多層次的車花裝飾，以層層吉祥繩紋勾劃出鞏固的框邊，繩繩相繼祈願後代平安繁榮。簡單輪廓精緻飾邊，中間注入一抹繽紛彩虹色襯底，夢幻溢光，猶如一塊熠熠生光的方糖，甜蜜又迷人。通過大面積的亮面設計，在光影下伴隨佩戴者的自然擺動，綻放出躍動的奪目光芒。出神入化的金飾彷彿帶領你進入一個充滿色彩的綺境，讓人沉醉其中。

幸運相伴

將象徵幸運的四葉草化為驚豔之作，傳達著對真愛、健康、名譽和財富的盼望，外層以精美的麻花繩線條勾勒出四葉草的清新輪廓，內層鏤空鑲嵌四片碎碎冰工藝的花瓣，花蕊點綴著天然鑽石，美不勝收。黃金的閃耀光影與鑽石的璀璨相輝映，營造出炫閃的效果，更散發出明亮的迷人氣息，彷彿幸運之光在其中跳躍，令人目不暇接。戴上它開啟幸運之旅，願你的生活也充滿希望和幸福。