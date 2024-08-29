Ella飛馬來西亞開騷老公家鄉全家撐　High到跳甩耳環

台灣女子組合S.H.E成員陳嘉樺（Ella）年前下嫁馬來西亞籍丈夫賴斯翔，並誕下兒子勁寶組幸福家庭。近日這位「馬國媳婦」與創作歌手韋禮安齊齊飛抵馬來西亞開唱，然而兩人之間沒有互動環節，反而於台後則不忘交流及合照留念，氣氛愉快。

今次Ella繼續以勁歌熱舞娛賓，獲丈夫、仔仔甚至老爺奶奶，以及馬六甲的親戚們專程現身捧場，可見賴太相當受夫家歡迎，她還幽默表示：「唱一場少一場呀，而且我們平時很少機會聚，所以趁機會見一見了！」她又自爆當年曾「威脅」老公一定要在婚禮上合唱《你被寫在我的歌裏》，否則就不肯結婚，令全場爆笑。

甫開場她即以歌曲《廢》及《Hot Like Chili》炒熱全場氣氛，因跳勁舞搞到耳環飛掉，她即向台下說：「我是不是有一點帥？嗨到連耳環也掉了，耳環不見了我無法平衡，漂亮会扣一分！」然後呼籲大家幫手找耳環，幸好工作人員很快幫忙找到，為她再次戴上。

至於韋禮安則以抒情歌曲《世界上最重要的人》及《慢慢等》冧爆全場粉絲，他又以馬來西亞語向全場打招呼。及後他看到歌迷高舉自己的燈牌，還打趣：「Ella姐也很棒，為何不拿她的燈牌？還是等下就要換成Ella的？大家也知道我最近忙着演出《披荊斩棘》，說實在的我腦海一片空白，想跟大家聊的都忘了，我們錄得很辛苦，要為我打Call（打氣）哦！」