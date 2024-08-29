玩燈籠食月餅聽音樂　賞月一條龍

小時候，每到中秋節，最開心就是玩燈籠食月餅，今年有不少品牌推出新口味月餅的同時，禮盒亦同樣來個大變身，小巧燈籠可拎出街玩耍，又或有亮燈裝飾和音樂伴奏等設計，出外或在家賞月一樣應節。

摺合燈籠

香港房屋面積細，家品最緊要可一物多用。中環五星級酒店今年推出以圓月作主題的全月餅禮盒，盒內有可充電式LED摺合燈籠，閒時可作枱燈使用，相當方便。禮盒同時附送環保托特包。米芝蓮星級中菜廳行政總廚陳恩德師傅今年亦推出全新玫瑰冬蓉月餅，中式酥餅常見的冬瓜蓉餡配芳香的玫瑰，味道與別不同。

玉兔投射

小時候聽中秋節的故事，總記得有可愛的玉兔，美國精品蛋糕店今年設計的玉兔星影燈籠月餅禮盒系列，6件裝禮盒內有伯爵茶、黑芝麻和熱情果奶黃月餅，2件裝內有抹茶朱古力奶月餅。最特別以盒子以玉兔作主角，配星空、園林、荷塘及繁花等元素，以剪紙設計概念做成半透明投射模型，亮燈後手握金色手柄，當燈籠用外，還可看到投射的玉兔剪影，夠晒吸睛。

提升五官體驗

柔和的燈光和音樂，可提升氣氛。本地糕點品牌今年以「月の旋律」作主題，和人氣mofusand聯乘推出2款月餅禮盒和新口味。六品殿堂瑰月禮盒內有流心奶黃、奶黃酒心、朱古力酒心、鳳梨白玉麻糬、朱古力白玉麻糬及帕爾馬火腿蔓越莓月餅，盒子以旋轉燈音樂盒配貓咪和萌兔，罐上月球一扭即可開啟，猶如一輪明月。另一道四式尊尚賞月禮盒，內有流心奶黃、流心朱古力、柚子白玉麻糬和朱古力白玉麻糬月餅，月餅罐可變身夜空投影燈，播住音樂再欣賞投影，好玩又有氣氛。品牌亦有全新三品至尊明月和三星經典迎月禮盒，選擇相當多。

造型優雅

法國優雅配中式美食，可擦出火花。法國馬卡龍甜點品牌今年推出的中秋月餅禮盒，就將兩地的風格結合，除有招牌法式焦糖燉蛋口味，還有新出的茉莉、低糖芝麻和咖啡流心月餅，以傳統八卦圖作參考的禮盒，配法國插畫師設計的月亮仙子和花朵、祥雲等圖案，亮燈後別有一番韻味。8月31日前選購可享65折，指定會員更高達55折。

通花透光

天氣炎熱，來一口雪糕最好不過。雪糕品牌推出全新雪糕月餅，口味有士多啤梨、杧果、朱古力及抹茶4款，配以玉兔造型，甜品又可愛。禮盒混入中式燈籠元素，鏤空設計方便透光，輕巧美觀，又有祝福的寓意。

精緻夜明珠

中秋圓月猶如一顆巨大的夜明珠，本地手工月餅品牌今年推出多款限量禮盒，圓筒型雙門的盈月光映禮盒，有奶黃、陳皮奶黃、開心果榛子和海鹽焦糖生榨椰子盒鐵，盒內更有一顆月亮燈，華麗光亮。流心手工月餅四式雜錦禮盒以花作主題，盒內有一朵立體錦花，可播放影像，看起來有百花盛開的水晶花藝立體投影，兩款各有千秋。