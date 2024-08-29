沿深圳5號綫　暢遊夢幻打卡位

深圳地鐵網絡四通八達，從香港北上不用日曬雨淋便可玩轉各區。當中5號綫西起赤灣、東至黃貝嶺，橫跨多個特色景點，今次為大家搜羅沿綫各處夢幻打卡位，如以童話故事為主題的遊樂場、備有索橋的水庫公園，以及未來感十足的商場等，一於趁周末齊齊出發！

坂田站：童話國度 醉人夜景

雲里夢想樂園位於龍崗區坂田雲智里北廣場，從坂田站D出口步行約300米可達。佔地面積15,000平方米，是一個集高科技遊樂、娛樂健身、觀光旅遊等於一身的綜合遊樂場。園內設施以粉色為主調，加上夢幻裝飾及五彩斑斕的燈光，處處都是打卡位。至於遊樂設施超過20多項，包括摩天輪、碰碰車、海盜船、太空漫步、迷你過山車、歡樂農場、旋轉木馬、海洋漂流、西部小火車、搖頭飛椅等，大人細路都啱玩。

最吸引是樂園免費入場，遊樂項目才逐個收費，可選擇單獨或套票方式購買。當中必玩摩天輪，坐在其中緩緩上升，登頂後可俯瞰整個樂園及附近龍崗美景，入夜亮燈後更是另一番景象。除以上設施，園內還有很多雕塑如北極熊、熊貓、南瓜、公主等，全部可供免費拍照。另有天鵝湖及小豬農場，最近還新增鸚鵡互動園，可近距離跟餵飼鸚鵡，保證玩得開心。值得一提是樂園每天早上9時營業至晚上10時，大可由朝玩到晚。

太安站：水庫公園 索橋跨河

東湖公園是深圳市最早建成的公園之一，原名「水庫公園」，跟太安站C出口約有1,000米距離。總面積達233.3公頃，屬於一級城市公園，分為12大景區，包括風光如畫的匙羹山景區、大得可以划船的人工湖島區、佔地約2萬3千平方米的釣魚區，以及觀賞花木園、杜鵑雕塑園、盆景世界、樹木園、古樹區、棕櫚園，並設有網球場及動物園等。來到必去地標鐵索橋，整條橋橫跨河兩邊的斷崖之間，行時搖搖晃晃頗為刺激。而且公園可免費入場，很適合拍攝清新人像相片，沿途還有小食店售賣雪糕、豆腐花、涼粉等消暑佳品。

桂灣站：美學商場 富未來感

深圳地鐵5號綫沿有很多商場，萬象前海是其中之一，從桂灣站A出口便可直達。商業面積達10萬平方米，內部空間出自室內設計師片山正通之手，以「生活美學」為概念，內裏可看到幻彩吸睛的電梯，戶外則擁有巨型天幕的街區微風峽谷，加上機械恐龍等裝飾，未來感十足。這處引入了超過220個品牌，包括高端家具品牌梵几、VR遊戲館幻旅之門、潮流玩具店MTSTORE等。另有炳勝私廚、老乾杯、水岸十里等近10家「黑珍珠餐廳指南」推介的食肆進駐，行到攰隨時可醫肚。

同場加映：黃貝嶺站 搜羅美食

地鐵5號綫東邊的終點是黃貝嶺站，甫出來便是深圳城中村之一的黃貝嶺村，出名美食小店林立。建議先到BEZZA白札‧烤芝士工作室，它經常打入區內《大眾點評》甜點榜三甲位置，主打的巴斯克芝士蛋糕綿密細膩，加入海鹽令層次更添豐富，每天手工製作限量供應，想食就要早點去排隊。接着來到明記清餃，特別推薦腸蛋撈公仔麵，蛋汁掛麵拌隨葱油及豉油，簡單得來滋味非凡。晚飯則可到新和豐潮州牛肉店，此老店性價比高，提供雪花牛肉、吊龍和胸口油等新鮮火鍋配料，喜歡吃牛的各位必到。