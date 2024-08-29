許光漢入伍役別甄選　成功入第一志願做番自己專長

台灣國民男神許光漢本月20日入伍前往台中成功嶺受訓，其一舉一動都受關注，這段期間還傳出女兵偷看遭發禁令、服役期間吃不飽等情況，內政部替代役訓練及管理中心則稱許光漢已經適應團體生活。入伍進入第10天，成功嶺也舉辦「役別甄選」，700多位役男一早拉板櫈在集合場等待志願申請，這次開缺有6大單位，最後結果出爐，許光漢以「第一志願」選上內政部社會役「公益大使團」，新訓結束後將進行專業訓練。

役男各自填選意願跟專長後，會前往各單位報到處遞交，單位則會以役男的專長、證照、學歷等篩選，確定是否採用，考量到許光漢的演藝專長，他選擇內政部社會役的公益大使團，這得具備唱歌、魔術、雜耍等演藝技能，共有7個名額，許光漢也確定成為其中一員。

公益大使團巡迴全台各社福機構、老人安養中心、兒童之家及啟智或特殊教育學校，以活潑生動的舞台劇、舞蹈及樂團表演，辦理「傳愛役演」公益表演活動，依許光漢的人氣及表演實力，可望勝任代言人角色。

擔心藝人服役壓力大，成功嶺長官也經常關懷許光漢，但他相當低調，並無任何要求，融入團體生活狀況良好，他受訓期間得要完成初級救護技術員混成式教育訓練（EMT－1），以及取得志願服務手冊、18發實彈射擊等，他入營後表現優異，目前已取得EMT-1執照。