黃心妙頻Po性感照　家姐黃心美：佢咁大個人Po乜相唔關我事

藝人黃心美、孫慧雪、陳俞希及劉明軒今日（29日）出席有份主持的ViuTV全新選美真人騷《美麗40路》活動，當中17位入圍參賽者亦有出席活動。

黃心美跟孫慧雪齊齊受訪，二人表示除了主持節目外，亦有份於淘汰參賽者環節中給予意見，笑言被大會拖落水做醜人，擔心參賽者被淘汰後找她們尋仇，阿雪說：「其實大會仲會問埋其他工作人員，睇吓參賽者鏡頭後嘅表現。」她笑指自己主要負責笑和喊：「因為參賽者面對唔同考驗，好多都忍唔住喊，我自己喺側邊都要忍住喊。」心美則表示自己向來大家姐性格，擔心參賽者會誤會她為人行惡。她表示對9號參賽者陳懿汶及19號陳雅慧印象較深，前者勇敢克服癌症，並建立了美好家庭，後者則相當上鏡：「外在條件、年齡都好適合入行。」阿雪則大讚樣子跟馬來西亞女神林明禎有幾分相像的16號馬麗如漂亮。

另談到妹妹黃心妙近日經常在社交網大晒火辣照，引來外界熱議及質疑，心美表示自己少玩社交網沒有留意妹妹晒辣照：「佢住得咁遠又好耐冇見，佢咁大個人甫乜相唔關我事。」阿雪則笑言想效法對方甫火辣照，但自己先要減肥。

今次參賽中不乏已婚女性，11號林慧倩則是少數的未婚人士，曾參選2011年港姐並打入最後6強的她，坦言10多年後人生經歷了很多，她説：「人大咗心態唔同咗，就諗住不如再挑戰一次，又可以識多39個朋友。」她指今次選美性質跟港姐不同，故不覺得自己有優勢，仍是單身的她，搞笑指參選順便招親。

至於首次參加選美的11號翁貝怡，透露育有2名分別21及23歲囡囡，今次參賽亦獲得囡囡支持，又透露10多年前已離婚，中間亦有拍過拖，現時則是單身。她指自己平日較低調，社交媒也只得二百多人追蹤，參賽後會開始多點甫相吸引更多支持者：「甫多啲活動相，自己平時好鍾意玩極限運動、跳傘之類。」