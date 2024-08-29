Alton爆Seed鬧私追　自認「小薯」：講完個世界未必會變

人氣男團MIRROR成員王智德(Alton)，日前於社交平台發文爆Seed，字裏行間似是對「鏡粉」私追有所不滿，Alton直指：「一句講晒：你冇犯法，不過就好冇禮貌同好自私，你依家影響我（同團隊）做野（嘢）呀。」

今日他再於社交網發文解釋始末，表示「好多人劈頭第一句就問我係咪好討厭私追，呢個轉頭先，我想講嘅係個『行為』而唔係個『身份』。」有一次外景，有人就揸住支大炮係咁喺度影，一開頭有工作人員勸阻，然後收埋咗一陣隔冇耐又拎出嚟，最大嘅問題係影響演員休息(呢一點唔多解釋，相信冇乜人接受到每分每秒可以俾個鏡頭影住，紀錄片除外。)跟住呢，企到咁埋Roll機又會影到佢(哋)，同事們將啲架生左搬右搬已經好辛苦，仲要浪費人力時間過嚟請佢(哋)離開，轉個頭又返返嚟，最慘係我哋追緊日落。另外一個問題，返到去條片點樣剪？一個鏡頭望落去見到有啲戴帽戴口罩拎住相機以為自己透明嘅人，會唔會突兀先。」

Alton又指自己只是「小薯」，盡人事表達，盲目包容解決不到問題，想想自己可以做甚麼，「其實有時候講嚟都係過我自己，講完個世界未必會即刻變，但至少叫自己講過，之後就莫強求，不再回應。」事後不少網民都留言讚他敢言，「真係好鍾意你嘅心態同出發點」、「欣賞王勁你咁夠薑講真話」、「你絕對唔係小薯，支持你發聲」。