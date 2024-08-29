江若琳爆與蕭唯展相識經過：有傾唔完嘅話題

藝人江若琳（Elanne）日前接受薛家燕及范振鋒等主持的新城節目《開心大派對》訪問。阿范憶述當年Elanne離開舊公司後決定北上掘金的經歷，薛家燕即幽默表示：「點解掘完金有生煎包（其丈夫經營的生意）食？」

Elanne大方提起與老公蕭唯展（Oscar）是同期出道的歌手，但對方及後發現自己不適合娛樂圈，於是決定發展生煎包生意：「當年佢喺上海研發新菜式，咁啱我又喺嗰度拍戲，大家有機會食餐飯。平時食飯係一大班朋友嘅，嗰次係第一次（單獨飯局），竟然有傾唔完嘅話題，我亦好欣賞呢個男仔嘅魄力。」

Elanne卻否認當時已「情傾」Oscar：「冇Feel，純粹係大家心底都好欣賞對方。隔咗幾日就返香港，可能佢本身都有啲嘢，再約我出嚟食飯囉。」薛家燕則說：「咁好開心嘅，呢啲就係天賜良緣囉！」Elanne點頭認同：「係呀，所以要留意身邊嘅好朋友。」

談到14個月大的囝囝蕭立鈞（Owen）很喜歡聽歌，Elanne甜笑說：「我成日都唱歌畀佢聽，我就唱《太陽伯伯》，而且跳晒舞咁，我個仔好開心，每次都聽到拍晒手，所以我成日都話佢係我最細嘅歌迷。有次同阿仔返學，突然間諗，阿仔大個之後，我有冇一樣嘢令佢覺得驕傲。」於是她決定重燃音樂夢再戰樂壇。