《法證VI》成歷史NO.3　袁偉豪萬歲冇問題

藝人袁偉豪、蔣祖曼、傳嘉莉、林正峰和郭珮文等今日（29日）出席無綫劇集《法證先鋒VI：倖存者的救贖》的宣傳活動，而原定會現身的黃宗澤因病缺席。截止至本月21日劇集7天跨平台總收視為24.8點，觀眾人數為161萬，成為翡翠台黃金時段節目收視冠軍，而鍾澍佳監製更額外宣布劇集在內地貓眼平台點擊高達2.5億，是歷史上前三位劇集。

袁偉豪表示另外2位主角蔡潔和黃宗澤則分別因為工作和生病而缺席活動，問到可知黃宗澤病情？他稱不知道：「可能佢（黃宗澤）近期成日出席宣傳活動，因為佢都有電影要宣傳，所以邊個得閒就邊個嚟，同埋仲有我哋鐵三角好好嘅下屬係度。」講到收視成績斐然，他大感滿意，不過就指等鍾澍佳監製帶頭慶祝，又表示自掏腰包請食飯不是問題，因為這是「開心錢」：「咁當然等大家人齊冇咁忙嘅時候一齊食飯梗係冇問題，因為近呢幾個月大家拍完《法證VI》都要開始忙其他工作，所以少聚會。」

提到近日袁偉豪在網上分享全家福，赤裸上身爆肌的他和超索太太張寶兒互相搶鏡，他就笑言：「大家鍾意睇乜就睇乜，觀眾有權睇佢想睇嘅嘢。」又言想記錄下兒子成長過程，大家亦為這輯相特地Keep靚靚，又表示自己有每日做Gym保持狀態，並指好歡迎一家三口一齊拍廣告：「我都好想等阿仔大個啲，識行識走嘅時候再影一輯相集。（到時會唔會再騷得勁啲？）都唔一定要騷肌，可以係線條美，美感啲都可以。」一向喜歡攝影的他表示近年儲存了不少相片，想開相片展覽，又指早前陳自瑤生日就請他擔任攝影師幫忙拍照，笑言幫忙拍照是免費的，不過不介意收回一點心意，因為始終開支大。

提到前日無綫行政主席許濤急召全公司經理人合約藝員開會，他表示有約200名藝人出席到場聽公司業績和未來發展，問到是不是公司鼓勵藝人到大灣區發展？他表示這是其中一個方向：「因為大灣區係一個重點發展嘅地方，都想保持我哋廣東話製作。」表示公司非常支持藝人組成團隊，自己找班底製作項目。問他可有想法？他表示自己其實有很多諗頭，但需要時間配合：「我以前都有自己寫歌拍MV，其實呢個都係幫自己係呢個行業建立唔同範疇嘅項目，拓寬自己，不再局限於演員事業。（想做導演？）我唔敢講會係TVB做導演，但自己出嘅歌MV會自做導演。」又表示對不同類型的工作持開放態度，謂與藝人好友譚俊彥在音樂上投契。

另外，傅嘉莉和郭珮文均表對劇集收視感到開心，而首次拍劇的郭珮文更感覺不真實。剛過23歲生日的郭珮文表示和家人及圈外朋友慶祝，只收到了蛋糕，問到有沒有圈中朋友為她慶生？她就指圈中冇朋友，又言現在身邊沒有追求者。

提到無綫行政主席許濤急召全公司藝員開會，傅嘉莉表示好開心，覺得這表示了公司與藝人關係緊密，又言公司劇集在大灣區播放對藝人大有好處，可以讓更多觀眾認識，她又指開會當日自己膽粗粗向主席發問，指希望公司可以幫藝人多接廣告，並將廣告植入劇集，製造出雙贏局面。問到她可打算與公司藝人組團搞項目？她就表示暫時不感興趣。而同樣有出席會議的郭珮文就表示這些機會輪不到自己，但會等機會到來，問到她有甚麼想做？她就表示有興趣做美妝博主，又指可以唱歌：「我啲音好準，但把聲唔好聽，要跟老師上吓堂（打入內地市場？）佢哋競爭好大，但如果成功入到梗係好啦。」又謂除了主持類型的工作，其他都可以嘗試：「大家都見到我係《福祿壽訓練學院》入面好失敗。」