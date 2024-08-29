AL否認搶資源令姜濤被冷待　指自己冇劇拍都好得閒

男團MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo AL）和邱士縉 （Stanley）、周殷廷、香胤宅（Lyman）、黃家灝（KC)、田曜誠（Tsoul）和趙祥誠（Ben），今日出席「HKT西九音樂節」記招，宣佈將於11月演出音樂節。AL表示是第二年參予音樂節，好喜歡同觀眾互動，對上一次觀眾情緒激動和澎湃，自己都好感動，音樂節在西九舉行，之前粉絲在西九半空舉行無人機表演為他賀生日，笑言這地方成為他人生好宏偉值得紀念的一篇。

AL希望搞搞新意思，期望在音樂節上演唱未面世的新歌，及與其他人crossover，最想與同公司的ROVER和COLLAR合作。Stanley將表演以愛情為主題的舞蹈，又會與芭蕾舞者及ERROR的肥仔合作跳勁舞，自己不懂跳芭蕾舞，所以都期待合作火花。今次Stanley主力跳舞，因為跳舞是他的根，表示今次演出藝術性高，故不用騷肌，AL就笑言：「識我都知我唔會包到冚，我會騷少少啦！」

另對於「姜糖」批評姜濤新歌欠宣傳，比AL新歌宣傳少好多，AL表示：「每個成員都有自己工作人員調節宣傳，有好多因素。」Stanley搶住爆姜濤正在拍劇，取笑姜濤忙到「醉生夢死」連瞓覺時間都無。AL就笑指自己是太得閒，因沒有劇拍，但否認想爭拍劇，若有劇開會照做。

問到公司資源似集中在AL身上？Stanley又搶答：「投放我身上，唔好爭！」AL覺得宣傳都只是上電台訪問，未去到資源分配層面。至於11月3日是MIRROR周年紀念，將會與歌迷聚會，不會與音樂節撞時間。

早前有食肆服務員不點名爆料男團成員有禮貌及修養，AL呼之欲出，AL認是自己，指當日自己無做特別誇張事情，是基本禮貌，但都好多謝公開稱讚。「覺得做好榜樣就好，都會注意平日嘅餐桌禮儀和基本態度，由細到大聽媽媽話，對待侍應嘅態度要尊重。」

至於好耐無見的折骨Ben，今日明顯遭受冷待，除了無份上台分享外，歌手大合照環節亦無份，大合照壓到最後才被邀上台。Lyman和折骨Ben 同是《造星》比賽冠軍，待遇卻有差異，受訪時Ben表示不覺被冷待，指是大會安排，在音樂節上，自己是屬於不同的表演形式，會與其他舞者Battle，問會否感到難受，他搖頭表示：「藝人有不同情況和心態嘅出現，我自己沉澱咗兩年，無諗過一出來就『爆』，要慢慢歷煉。」回復自由身的Ben ，顯然不夠ViuTV藝人對撼，Lyman 承認近日已簽約ViuTV旗下，與Tsoul、KC成為同門，Lyman笑言自己很專一，所以合約年期很長，未來向歌唱和影視發展。

Ben專長跳折骨舞，Lyman強項拉丁舞，他們有興趣合作，Lyman笑謂：「我都好想『啪』吓（跳折骨舞），不過驚『啪』完好唔番。」折骨Ben就話：「我就驚影衰拉丁舞，不過都想嘗試『扭』，會買定保險。（好似Lyman咁露腰跳拉丁舞？）我有膽露，大家有冇膽睇？」舞蹈總監麥秋成安排了多個舞種結合，當中更有粵劇元素，Tsoul表示期待有份參與，也想化粵劇妝。周殷廷表示開騷前11月1日正日生日，感覺好像同大家一起慶祝，開心與好友魏浚笙（Jeffrey）合唱，但原來他好怕大合唱生日歌及切生日蛋糕，怕會尷尬。