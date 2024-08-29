熊谷麻音 美艷鏢手變艦長

喺日常生活中，總有機會接觸乜長物長，讀書嗰陣有組長、班長、社長，出咗嚟社會工作就有車長、隊長、董事長……不過，有一種「長」唔係人人有機會碰到，就係艦長，而喺臥虎藏龍嘅日本寫真界，居然有位女優做過艦長，佢就係熊谷麻音！

H奶靚姐姐

喺運動界別，可以搵到唔少親兄弟同親姊妹，好似足球界兩大巨星麥巴比同比寧咸都有細佬踢緊職業聯賽，而今日同大家介紹嘅寫真女優熊谷麻音同佢親妹鹿内麻友就係來自飛鏢界嘅一流選手！

話說呢對出身於青森縣嘅姊妹，因為父母經營一間有得玩飛鏢嘅酒吧，自細就對呢種運動好有興趣，長大之後仲齊齊做埋職業選手添！當然，講到顏值，現年28歲嘅麻音肯定強好多，除咗有一副綺麗迷人嘅姊系面孔，笑起上嚟仲畀到人一種親切和善嘅感覺。身材方面，有成5呎6吋高嘅麻音，腿長腰幼籮又翹，最緊要係心口對H奶，分量十足，質感天然，雖然筆者知道麻音唔係玩開球類運動，亦不禁要大呼一句：姐姐好波！

青森縣代表

18歲已成為專業飛鏢運動員嘅麻音，為咗方便工作，由家鄉搬到東京居住。而自恃身材一流嘅佢，又不時換上泳衣拍跳唱影片上載到社交網，結果被藝能事務所發現，喺2022年正式簽佢為藝人，順便拍埋寫真，等大家可以欣賞到佢嘅美好身段！

近期，麻音除咗拍寫真，仲經常以嘉賓身份喺電視節目中亮相，負責向觀眾介紹青森縣唔同景點同特產，曝光率愈來愈高！另外，由於麻音喺青森縣土生土長又有名氣，所以獲官方委任為海上自衞隊嘅一日艦長，等佢可以為市民介紹停泊喺青森港口嘅護衞艦，呢個特殊任務對佢嚟講，實在係一次難能可貴嘅經歷，亦間接印證咗麻音嘅人氣一啲都唔弱。