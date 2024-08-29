波士係女王 夜夜罰上床

女波士日頭為事業拚搏，入夜就想以床上肉搏嚟紓壓，對男下屬嚟講，晚晚要陪對方開OT，究竟係優差抑或受罪？不妨喺今次推介嘅四仔入面搵答案。

瞓身栽培

返工做錯嘢梗要受罰，但做得好，女波士一樣話你曳曳，何解？睇睇由Alex Romero製作嘅《Office Pleasures》，就會真相大白！影片由Dani Daniels、Lucy Heart、Kathia Nobili等熟女脫星參演，陣容強勁，劇情更加係超乎大家所想。故事講述女波士罰男下屬留低開OT，目的係想用身體嚟勉勵對方，殊不知男下屬相當迷戀女波士嘅銷魂洞，為咗可以再度春宵，施展渾身解數，希望獲得青睞，最終換來一個既香艷又驚訝嘅結局！

另類鞭策

俗語有話「錯就要認，打就要企定」，喺Digital Sin嘅新作《Cheating With The Boss #2》入面，你就可以從另一角度了解箇中意思。影片搵嚟Alex Ladd同Paul Woodcrest聯合執導，脫星陣容包括Victoria June、Chloe Temple、Malina Melendez同Reina Heart，明眼人一睇都知呢套四仔主打愉虐內容。故事講述男下屬屢勸不改，女波士忍無可忍，終於手執正義之鞭，希望對方有所改善，結果喺女波士嘅鞭策下，引爆男下屬嘅性癖好，搞到雙方都慾火焚身，自此之後男下屬好努力工作，總算有個好結果。

角色扮演

寂寞女波士遇上好色男下屬，可以話係四仔常見劇情，點解觀眾睇極都唔厭？好簡單啫，片廠只要加少少新意，官能刺激就會大大提升，就好似Sweet Sinner所炮製嘅新作《Kinky Roleplay》！影片由4位巨乳脫星孭飛，分別係Julia Ann、Chanel Preston、Adriana Maya同Yhivi，呢班女波士會喺片中大玩角色扮演，一時變女僕，一時又變女病人，總言之就同男下屬玩個不亦樂乎，仲會加入大量愉虐類玩法，好此道者絕對唔可以錯過。