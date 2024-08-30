威尼斯電影節開幕︱章子怡寵粉忘形　遲到鬼祟混入場

「國際章」章子怡今年為威尼斯電影節擔任「主競賽單元」評審，連續兩日公開亮相，她在開幕禮的紅地氈戴上畫家帽、手執黑摺扇型爆登場，與身穿火紅性感大露背裝的影星Jenna Ortega鬥搶鏡！章子怡所到之處都被不少粉絲及傳媒簇擁拍照，導致她在評審見面會遲到，要靜雞雞入場。

國際影壇盛事《第81屆威尼斯電影節》於香港時間昨日凌晨開幕，近年活躍於各大國際影展的章子怡，今年為威尼斯電影節擔任「主競賽單元」評審，前晚率先亮相評審見面會。頭戴白色帽子的她以一身休閒服亮相，所到之處均有不少粉絲索取簽名，亦有傳媒影相，令她遲了少許才在見面會亮相。由於其他評審已入座，她只好踮着腳尖、小心翼翼地進場，趕及在介紹她之前坐下，保持優雅地向在場媒體打招呼。

在昨日凌晨舉行的大型開幕禮，章子怡繼續大玩「帽子戲法」，捨棄性感晚裝裙，以畫家帽配搭長褲的全黑打扮型格登場，甫落車即打開黑摺扇，手上佩戴巨型藍寶石戒指，既風騷又霸氣，之後再與一眾評審拍檔大合照。到場即獲現場影迷吶喊歡迎的她停步打招呼，並為各人逐一簽名。今次是子怡繼5月亮相《康城電影節》後，再亮相另一大型國際電影節。

Jenna紅噹噹搶鏡

擔任今屆威尼斯其中一個單元評審的美國女星Taylor Russell，以性感透視裝現身紅地氈，據知服飾是品牌於90年代的出品，由於裙身太長，她行紅地氈時顯得相當「論盡」，要兩名工作人員幫忙整理裙腳，她即掩嘴尷尬地笑。至於今屆有作品入圍的奧斯卡金像影后姬蒂班查（Cate Blanchett），則披「黃金戰衣」赴會，盡顯貴氣。

荷里活鬼才導演添布頓（Tim Burton）執導新作《嘩鬼家族BEETLEJUICE》（Beetlejuice Beetlejuice）成為電影節開幕電影，片中一眾巨星盛裝亮相，包括「蝙蝠俠」米高基頓（Michael Keaton）、Jenna Ortega、雲露娜維達（Winona Ryder）、威廉迪福（Willem Dafoe）及添布頓女友兼意大利性感女神蒙妮卡貝露慈（Monica Bellucci）等。當中上位新星Jenna以火紅色大露背裝性感登場，與子怡同樣搶鏡。21歲的Jenna早前傳出與年長40歲的美國男星尊尼特普（Johnny Depp）搞「父女戀」，日前她受訪時回應此「瘋狂傳聞」，直言根本不認識尊尼，並指拍戲期間有男演員問她傳聞是否屬實。

開幕禮上，大會向《異形》（Alien）系列美國著名女星薛歌妮韋花（Sigourney Weaver）頒發「終身成就金獅獎」，是繼珍芳達（Jane Fonda）與珍美李寇蒂絲（Jamie Lee Curtis）後，第3位美國女星獲此殊榮。她罕有地偕女兒Shar Simpson及女婿一同赴會，上台領取「金獅獎」時，笑言很想「獅吼」，並搞笑指會將獎座放在床上：「希望老公可以習慣吓。」

GaGa漂金眉爭后

美國樂壇天后Lady GaGa近年「撈過界」轉型做演員，她憑主演的矚目新作《小丑：雙瘋》（Joker： Folie à Deux）入圍今屆《威尼斯電影節》「主競賽單元」爭影后。即將出發到威尼斯宣傳的GaGa，日前在社交網站公開素顏照，但就被網民指「走樣」!

向來形象百變的GaGa除了染黑頭髮外，又將雙眉漂金。新形象曝光後，大批粉絲留言激讚，但亦有人指認不出她，第一眼誤以為相中人是美國另一天后Billie Eilish。