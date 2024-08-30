江若琳告別惶恐　10年青春換幸福

藝人江若琳（Elanne）2014年與前公司爆合約糾紛，官司長達10年，今年初官司完結終鬆口氣，她接受東網獨家訪問時表示這10年來每日起身、呼吸都是為了這件事，現時官司完結，現在睡醒起身覺得好幸福，不用擔心。過去為賺錢打官司要跑山跑海，當收到電郵、電話就會好害怕，活在惶恐中，終日以淚洗面，她感激老公在她最煩惱時分憂，她謂：「老公好好，叫我將所有煩惱和壓力放喺佢身上，只要好開心過日子，做自己想做的事。唔知我好彩定佢不幸，佢如果揀第二個女仔，生活就好輕鬆無壓力，共富貴易，共艱難好難，佢就兌現承諾。」

江若琳表示若果無遇上蕭唯展的話，相信自己的日子一定好難過，認為人生奇妙和好玩之處就是當以為上天要關上門，又會開啟另一度門給你，經歷難關之後，笑稱還得到兒子做禮物。為官司她傾盡時間和金錢，但深信沒有白花，這段日子她結婚誕子，成為人妻人母的她，今年重拾歌手身份出歌展開第二人生。

今年是Elanne出道17年，時隔7年推出新歌《一直留在心底的事》，「自己諗有冇一件事令阿仔好驕傲，唔通就係打咗一場官司？亦想為自己自由飛翔一次。」Elanne對唱歌有份情意結，新歌是她頭一次由選歌、選主題，到組班底全程百分百投入，老公完全無插手，「老公無參與過，第一次聽都喺車，聽咗頭半首都未認到係我唱，話我大個女有歷練咗，希望我繼續用呢把聲線唱歌。」

新歌講述每個人成長階段都會經歷痛，無法做自己想做的自己，如果有好時機，就要勇敢去行一次。問夾Band出身的蕭唯展都會「復出」？她斬釘鐵截：「千祈唔好，佢唱歌只限喺車度，佢記唔到歌詞，有驚恐，對住阿仔唱歌都驚恐，離開樂圈係正確。」戲言老公入行目的是為了認識她，因最近發現老公在櫃桶底收藏了兩張她的專輯。提到派歌的心情好像第一日出庭般緊張，是她加入新經理人公司Moving Pictures頭炮，問到簽合約打醒十二分精神，她笑言「放心，我經歷咁多，依家睇合約好叻，好似半個律師，會保護自己，大家合作想做好件事，過程安心又尊重。」

場地：柏寧酒店

服裝：maje