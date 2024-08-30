【是日通勝】

農曆七月廿七

甲辰年 壬申月 丙寅日

吉時：上午5時至7時、中午11時至1時、下午5時至7時

凶時：上午7時至9時、下午3時至5時、晚上7時至9時

宜：大事勿用

忌：祭祀、作灶

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：44、13、02

幸運顏色：茶色

【星座運程】

今日幸運星：白羊座

白羊座：人逢喜事精神爽，讓自己做些感興趣的事。

金牛座：職場上不乏爭取表現的機會，要好好把握。

雙子座：工作表現不似預期，只能怪自己心態懶散。

巨蟹座：心急易犯錯，處理投資問題最好從長計議。

獅子座：運勢欠佳沒甚麼大不了，謹記希望在明天！

處女座：勿輕言放棄，事情未到最後不會知道結果。

天秤座：遇到麻煩忌慌失失，保持淡定可找出對策。

天蠍座：別把不快的事放在心，也毋須跟人作比較。

人馬座：理財要有周詳計劃，否則有可能陷入財困。

山羊座：多留意周邊消息，助你妥善管理手上資金。

水瓶座：思路清晰，處事恰當，遇上難題也不用怕。

雙魚座：專心做好一件事，忍耐與毅力是成功關鍵。

【生肖運程】

相沖生肖：猴

旺弱指數：（升）雞 桃花旺

（跌）虎 遇小人

鼠：獲得許多異性朋友示好，內心感興奮。

牛：財運下降，不要盡信推銷人員的說話。

虎：身邊小人多，做事勿高調，以免惹麻煩。

兔：花錢要量入為出，切忌打腫臉充胖子。

龍：在知識上努力裝備自己，得着不會少！

蛇：自制力強，做事有分寸，上位不是夢。

馬：心平氣和，應對大小難題均輕描淡寫。

羊：單身者加把勁，易得到意中人的青睞。

猴：是日沖煞，感情運欠佳，需謹言慎行。

雞：多向伴侶獻殷勤，感情關係會更牢固。

狗：獲伴侶無限量支持，幸福感油然而生。

豬：行事保持理性，可將犯錯的機會降低。

【暢所欲玄】（全球算命師大賽總幹事李文淵師傅）

算命技術可以用來比賽嗎？

文無第一，武無第二。算命是一個非常理性而具邏輯性的文化，而比賽形式屬武性爭霸，用這樣的方式來測試學者的算命技術，可以嗎？

答案是可以的，何也？算命是根據一個人的出生年月日時，這是每一個人的命運密碼。命理學是用命理的學術技巧，在八字密碼中，提取訊息來演繹或預測這個人的命運。此人命運中的健康、婚姻、子女、學歷、事業、錢財、家庭、交際、出身、性格等人生事項，必然藏於八字內。

人到中年晚年，每個人必然有所經歷與際遇，用已發生的現實經歷，以問答形式，推算八字命主的過去，那些事情發生於過去年份。用過去的現實來測驗自己的學習技巧，這些活生生的例子，以自己學習得來的算命技巧，是否可以推論出答案，答中的問題愈多，說明技術愈高。

同一個算命技術，是否適合不同地區生活的人，這是學者必須研究的課題。在不同地區生活的人，對命運的事情，有不同的偏重。用比賽方式來測驗算命技術，不但對研究命理的人有進步空間，對問命的人來說，有信心，更是修繕外界對玄學為迷信之執念。