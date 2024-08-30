吳謹言人氣翻Hit助賣埠　新劇排位力壓江疏影

內地女星吳謹言的翻身作《墨雨雲間》令她人氣再急升，經理人于正指之後她會跟王星越二搭於新劇再譜姊弟戀，實行食住個勢。而人氣甚旺的她日前為新劇開鏡，更被發現排名壓過另一女主江疏影，即掀起網上熱話。

內地女星吳謹言與《墨》劇拍檔王星越搞CP擦出火花，更傳出戲假情真。雖然經理人于正事後於社交網澄清，指二人是姊弟，不是情侶，但網民對這對CP的愛有增冇減，順應網民要求，于正表明二人會齊齊拍攝新劇《墜落春夜》，而此劇原著設定為年齡相差11歲的姊弟戀，換言之是「食過翻尋味」，二人再度合作時愛火定必更猛烈。

「二搭王星越」話題掀罵戰

不過，有網民質疑《墜》劇片權還沒買，買了之後還要寫成劇本，拍攝都是一、兩年之後的事，又指于正向來口響響，吳謹言還沒應承會拍，對此，于正於網上與網民掀起罵戰，留言：「我覺得你很可笑，首先合不合適我不比你清楚？謹言願不願意接她自己不會做主，要你多嘴？再有小說是小說，劇本是劇本，你怎麼知道我們改的方向？」不過于正不諱言吳謹言接戲向來的確有她的主見，他說：「我也很順着她，『春夜』只是跟她打了招呼，她覺得小說不錯，應該會接，要是劇本出來她不喜歡，拒絕我也接受，我昨天說的只是我理想的陣容而已。」

《墜》劇拍成與否還是未知之數，但吳謹言日前已正式進組拍攝時裝劇《回來的她們》，今次由古代美人搖身一變成為女強人律師，劇集更鮮有以雙女主擔劇，除了她之外，還有江疏影，而惹起爭議的是江疏影的排名於吳謹言之後，網民表示：「這次她還壓了江疏影成為了一番，《墨雨雲間》對她加成很大呀！」吳謹言有《延禧攻略》及《墨雨雲間》兩劇成績打底，海外銷售成績有目共睹，劇迷對她於新劇中的表現都甚期待。