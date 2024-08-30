譚耀文夥拍鮑起靜演出外語片　劍指各大影展

藝人譚耀文（阿譚）近日抵調飛抵加拿大多倫多，拍攝北美州院線电影《Finch and Midland》。今次電影以4個單元形式拍攝，而故事真人真事改編，背景則圍繞90年代。阿譚於負責單元扮演一名已移民多年的歌手，闡述身處異鄉的處境與遭遇。

日前台前幕後已於當地簡單開鏡。談到今次接拍外語片，阿譚表示：「收到劇本時好有驚喜，印象中自己好似從未飾演過歌手，而角色部分遭偶同我本身曾經係歌手有啲相似，加上可以有機會體驗一吓同外國團隊合作，感覺幾新鮮，仲有啲挑戰性。」據悉今次有不少英語對白，他笑說﹕「遇到有啲好難講嘅，我都會請教吓我個仔，多謝佢咁有耐性教我，哈哈﹗」而阿譚更有機會與已移居當地的李綺虹有對手戲，令他相當期待。

該片更邀來鮑起靜（鮑姐）、蝦頭楊詩敏及陳倩揚等參與演出。鮑姐早前到英國探望女兒一家，逗留了約兩個月，下月初才重啟工作mode，在丈夫方平陪同下起程前往加拿大會合大隊開工。久未有演戲的陳倩揚對今次演出相當期待，又自爆要經過試鏡才獲邀進組﹕「我事前都好認真咁做功課，今次我係演阿譚嘅前妻，希望合作愉快啦。」據悉，該片將劍指各地影展，並會於下月中舉行大型記者會對外公布有關拍攝詳情。