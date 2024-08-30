威尼斯電影節︱安祖蓮娜祖莉露肩現身首映被爆新戀情？

荷里活女星安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）主演的新作《Maria》於香港時間今日凌晨於《第81屆威尼斯電影節》舉行全球首映禮。角逐影后的安祖蓮娜穿上性感露肩裙示人，艷壓全場！

化上濃妝的安祖蓮娜塗上超紅血色唇膏更凸顯她的招牌性感厚唇，於首映上她深受在場粉絲的愛戴，紅地氈期間她看到一名臥病床上患有「玻璃骨」的意大利作家，即時上前踎低與他交談。該片入圍今屆「主競賽單元」，據知影片於威尼斯放映完畢後備受讚賞全場觀眾站立拍掌長達10分鐘，安祖蓮娜即時感動落淚。於片中飾演已故希臘女高音Maria Callas的安祖蓮娜被影評激讚有精彩的演出。在首映前，安祖蓮娜於記者會上亦透露自己為了演Maria而拍攝前花了不少工夫用7個月時間學聲樂。

另方面，49歲的安祖蓮娜前日（28日）於威尼斯宣傳新片時被傳媒影到與細她9年的40歲英國饒舌男歌手Akala結伴前往會場，因而被爆出戀情。不過，有知情者爆料指2人只是認識多年的好朋友並非男女朋友關係，而男方的女友Chanelle亦有在場，只是拍照時沒有被影到。更有指目前安祖蓮娜單身只專注家庭以及事業。

除了安祖蓮娜之外，與她離婚後反晒面的影星前夫畢彼特（Brad Pitt）亦有新作《孤狼同謀》（WOLFS）入圍今屆威尼斯，不過，根據電影節的官方網站畢佬的《孤》被安排於9月1日舉行首映禮及記者會，所以「畢安」成功避開撞正的尷尬場面！