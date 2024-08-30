血糖減肥法　改變進食次序就能瘦？

坊間的減肥法層出不窮，最近就有在韓國爆紅的「MZ Diet血糖減肥法」，只要維持血糖穩定，就能輕鬆打造易瘦體質，兼且食極都唔肥，讓你在減肥路上免受飢餓之苦，比起節食更健康和有效率。加上此方法非常容易執行，只需要改變一個生活習慣便可。

「MZ Diet血糖減肥法」是在韓國「千禧世代」及「Z世代」等年輕人之間的減肥方法，關鍵在於保持血糖穩定性，若血糖處於升高狀態，身體便會分泌胰島素，令你感到飢餓感，繼而食欲大增，身體愈分泌更多胰島素，就愈容易發胖，因此穩定血糖是減肥人士的一大學問！

此血糖減肥法執行方法非常容易又健康，重要原則是改變進食的次序為「蔬菜→蛋白質→脂肪→澱粉」，因為空腹時血糖處於低水平，一旦開始進食，血糖便會瞬間飆升，若此時進食高升糖指數的食物，如米飯、麵包等精緻澱粉或甜食，更會令血糖短時間內進一步攀升，增加胰島素的分泌，讓你食欲大開。因此建議從最低升糖指數的食物，慢慢吃到最高，讓血糖呈現慢慢攀升的狀態，同時又能減低吃飽後沒多久又感到飢餓的情況。有調查顯示，即使不改變進食的食物，只改變進食次序，就能讓血糖的高峰值減少50至70%，由此可讓身體減少分泌胰島素，不容易感到飢餓。

除了調整進食次序之外，蘋果醋可是減肥良品，因為當中含有「乙酸」，可調節血糖水平和促進消化，飯後可喝一杯稀釋過的蘋果醋，幫助腸道消化和解膩，建議每日攝取量為15至30毫升。另外，也需要注意空腹時不要吃甜點，這樣會令血糖迅速上升，如果真的要吃也建議飯後才食用。與此同時，進行適量運動也可以有助穩定血糖，因為運動時身體會消耗血液中的葡萄糖，並轉化為能量，建議可從慢跑、瑜伽、散步等低強度運動入手，堅持每周運動3至4次便可看到成效！