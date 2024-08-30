隱世小店！新派泰日料理有驚喜

黃金咖喱炒蟹：按供應選用2斤以上的肉蟹或膏蟹製作，加蛋漿的咖喱配蓉包或薄餅都很好吃。（胡振文攝）

【特約報道】惹味泰國菜和精緻的日本菜各有特色，也是香港人喜愛的菜系。灣仔新開的泰友迎 × 心鮨丼，除有傳統的泰菜和日本菜外，主理人阿B和泰籍行政總廚偉師傅聯手，為客人炮製出混合兩者風格的新派料理，再加上大廚可按客人要求研發度身訂造的私房美食，窩心又美味。

創意之選

阿B曾經營日本餐廳，小店最初是外賣店，後來生意愈做愈好，熟客紛紛要求開設餐廳，為讓菜式更多元，他和大廚齊齊動腦筋，設計出多款帶泰國和日本風的創意美食。好似日本壽司就用上不同食材配搭，「泰日潛艇」是將壽司飯脆炸，釀入泰式香辣肉碎或泰式木瓜沙律，風味獨特。從泰式魚翅作靈感設計的「泰日煲仔魚翅」，湯底加入日本瑤柱，配料以刺身級帶子配魚翅及雞絲，口感十足。富泰國風的「杧果糯米飯壽司」，斑蘭糯米飯配椰汁製成壽司狀，甜美又軟糯，作飯後甜品相當不錯。

升級傳統菜

餐廳的午餐菜牌，同樣有不同的選擇，「傳統遊船河」以豬骨和雞隻等熬煮成湯底，湯汁再加新鮮豬血調，鮮甜濃惹，客人可揀選豬肉、雞肉或牛肉作配，還可以升級揀選海鮮。「泰友迎豬手」以改良的滷水汁熬煮6小時或以上，肉嫩香濃、入口即化。另一道「泰友迎海南雞飯」，三黃雞加香茅、黃薑粉等多款材料煮製，吃時蘸秘製泰式辣汁，獨具風味。天氣炎熬，想來點清涼滋味，推介「夏威夷心鮨丼」，面層鋪滿蔬果、三文魚和油甘魚等，加點牛油果醬享用，清涼又開胃。

大班朋友聚會的話，適合分享的菜式是不錯之選。好似酸爽的「炸魚沙律」，選用鰂魚魚柳作主角，魚肉和魚骨脆炸後，配青杧果、腰果和花生等，淋上秘製檸檬酸辣汁，作前菜夠醒胃。至於正宗的「黃金咖喱炒蟹」，用上2斤重以上的肉蟹或膏蟹，配加入蛋漿的黃金咖喱，和蒜蓉包或薄餅一起享用，層次豐富。

泰友迎 × 心鮨丼

地址：灣仔寶靈頓道15號地舖

查詢電話：5977 3979